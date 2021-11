La Meva Salut, l'aplicació del Departament de Salut per fer tràmits, ha registrat aquest dissabte entre les 00.00 i les 17.00 hores 329.492 descàrregues del certificat covid-19. Aquesta xifra se suma a les 913.095 descàrregues que es van produir entre dimarts i divendres i que han dut el portal a la saturació. La Generalitat ha rebut l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per obligar la restauració, els gimnasos i les residències de gent gran a no permetre l'accés de persones externes que no puguin demostrar haver passat el virus de covid-19 o haver-se'n vacunat, la qual cosa ha disparat la sol·licitud de certificats.