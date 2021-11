La primera sessió de la comissió sobre el model policial al Parlament va aprovar ahir el pla de treball pactat entre Esquerra, Junts, En Comú Podem i la CUP per estudiar la creació d’un mecanisme públic i independent de fiscalització dels Mossos d’Esquadra. El document inclou una vintena de compareixences com les de l’exanalista de la CIA Edward Snowden, l’Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans Michelle Bachelet, o Amnistia Internacional, a més de sindicats i comandaments policials catalans, però no de la Policia Nacional ni de la Guàrdia Civil.

L’objectiu d’aquesta comissió d’estudi presidida per la diputada anticapitalista Dolors Sabater és analitzar diversos models policials del món, revisar els protocols existents a Catalunya i les eines d’ordre públic que els agents utilitzen en les seves actuacions (entre elles, el foam), així com aprofundir en el funcionament de la comissaria d’informació. Tot i això, es pretén aprofundir en la transparència del Departament d’Interior i estudiar la possibilitat de crear una oficina externa de control que supervisi les actuacions policials.

El conseller Joan Ignasi Elena va celebrar el pla la setmana passada i va confiar que serveixi per «enriquir i millorar la nostra policia», posant esperances en aquesta comissió que va néixer després del pacte d’investidura de Pere Aragonès forjat entre ERC i la CUP. «Em sembla una bona notícia que aquest consens vagi més enllà dels partits del govern per començar a treballar i marcar quines són les línies de debat», va explicar, i va destacar que els «avenços en seguretat pública es fan des del consens».

Fruit d’un altre pacte, el del Govern amb els comuns per facilitar la tramitació dels pressupostos del 2022, s’instal·laran càmeres a les llançadores de foam que utilitzen els Mossos d’Esquadra «per garantir i retre comptes del compliment del protocol». La finalitat és que registrin les imatges del camp de visió de l’agent en el moment del tret per certificar-ne l’ús correcte.

«Manca de policia»

El representant del grup parlamentari del PSC-Units a la comissió, Ramón Espadaler, va esmenar el pla de treball (de fet, en va proposar un d’alternatiu) en negar que a Catalunya hi hagi un problema amb la policia: «Hi ha un problema de manca de policia» , va afirmar. «La policia té un problema amb el Govern» perquè organismes com aquest «són una oda a la desconfiança policial». Això sí, va aconseguir que s’acceptés la compareixença de sectors afectats per manifestacions violentes, com ara restauració, turisme i hostaleria.

Des de la CUP, el diputat Xavier Pellicer va reclamar que acabin els «teatrets» i que tots els partits es conjurin per millorar el cos policial. «Encara que ho intentin tapar, és essencial, fonamental i imprescindible que es revisi el model policial a Catalunya i a tot arreu», va reblar. Va diagnosticar que l’actuació policial sol ser el final d’una cadena «que perpetua desigualtats», referint-se a casos com la intervenció dels antiavalots en els desnonaments. «El monopoli de l’ús de la força ha d’estar subjecte a transparència», va concloure.

En la mateixa línia, el representant dels comuns Marc Parés va dir que els mateixos agents que compleixen els protocols «no tenen por» que es revisin les actuacions i que aquesta pot ser una manera de generar confiança.