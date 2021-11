La resolució del vicepresident del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) de rebutjar la pretensió d’aixecar la suspensió de la immunitat a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i alhora declarar suspès el procediment obert en contra per la seva responsabilitat en el procés ha deixat descol·locat el Tribunal Suprem, segons assenyalen fonts jurídiques.

El Suprem ha vist amb sorpresa com una interlocutòria la decisió de la qual és favorable als seus interessos resulta just al contrari en els fonaments jurídics, que és la part de la resolució en què el TGUE dóna a conèixer els arguments que sustenten la seva decisió. Així, la sentència descarta la pretensió de Puigdemont de tornar-li la immunitat, perquè el seu arrest del setembre passat a Sardenya no li va produir «un perjudici greu i irreparable», ja que va quedar en llibertat i la reclamació espanyola en contra es va declarar paralitzada.

Els fonaments aprofundeixen en aquesta línia, però la sentència no només declara suspeses les euroordres, mentre es tramita la qüestió prejudicial cursada pel Suprem davant la negativa de Bèlgica a lliurar l’exconseller Lluís Puig, sinó el mateix «procés penal» seguit contra els fugits. El to que utilitza és molt contundent sobre la possibilitat que no poden ser detinguts per ser lliurats a Espanya, i per això no cal tornar a declarar la seva immunitat.

De fet, afirma que l’experiència italiana «confirma que les autoritats judicials d’execució no tenen intenció d’executar les ordres de detenció europees dirigides contra els diputats abans que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre aquesta petició i que, per tant, aquests diputats no estan en risc de ser lliurats a les autoritats espanyoles en aquesta fase».

Només es pot esperar

Fins i tot va més lluny perquè afegeix que «en virtut del principi de cooperació lleial, les autoritats nacionals han de tenir en compte la suspensió del procés penal i de l’execució de les ordres de detenció europees dirigides contra els diputats». Això fa pensar que el que està dient realment el TGUE és que ni tan sols podrien ser detinguts a Espanya. A la pregunta de què es pot fer davant aquesta resolució, des de l’alt tribunal es respon que només queda «esperar».

Hi ha dos assumptes pendents a la justícia europea. Un és la qüestió prejudicial que el Suprem va elevar i que sempre ha mantingut que es tracta d’una consulta que només hauria d’afectar Bèlgica, no la resta de països, perquè el que vol aclarir és si un país es pot negar a lliurar una persona amb l’argument que el tribunal que ho reclama no és el competent, com va al·legar per denegar el lliurament de Puig. L’altre assumpte pendent és el recurs que Puigdemont ha presentat contra la concessió del propi suplicatori i, per tant, la retirada de la immunitat. El procediment seguit contra Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí va quedar en suspens a l’alt tribunal des que van fugir, però pot ser reactivat quan estiguin a disposició de la justícia.