Un noi de 17 anys va morir a la matinada d’ahir com a conseqüència de les ferides que va patir en caure accidentalment vint metres per un barranc del municipi barceloní de Tona. Els Bombers de la Generalitat van informar que van ser alertats de la caiguda del jove per un barranc d’uns vint metres a l’entorn del castell de Tona. Els efectius del cos i del SEM van aconseguir rescatar el menor, que va ser traslladat en ambulància a l’Hospital de Vic, on va morir poc després.