La Fundació Fiella, propietària de la residència de gent gran de Tremp, ha estat inhabilitada quatre anys pel departament de Drets Socials per a la gestió del centre i multada amb 30.000 euros per irregularitats laborals. Fonts de la fundació van reconèixer que ja han rebut la resolució de la Generalitat per la qual se’ls retira la gestió econòmica del geriàtric.

La gestió assistencial va a càrrec de Sant Joan de Déu Terres de Lleida des que el centre va ser intervingut des del brot de covid que va causar la mort de 61 residents l’any passat. Fonts de la conselleria van reconèixer que la resolució encara no és definitiva perquè està obert el període d’al·legacions, que efectivament s’han presentat. La fundació considera que la seva gestió econòmica «ha estat més que correcta». Paral·lelament, Inspecció de treball ha multat la fundació amb aquests 30.000 euros per irregularitats laborals, centrades en contractes en què no es reconeixia l’antiguitat dels empleats i les categories. A més, es falsificaven els calendaris laborals, no existia registre real de jornada i des de feia tres anys no es lliuraven les nòmines als empleats.

Fa un any que es va declarar el brot a Tremp. El 22 de novembre, el metge de Tremp signava el primer certificat de defunció causada per la covid. Un mes després, amb 61 morts, el fiscal de Lleida va decidir obrir una investigació per homicidi imprudent.