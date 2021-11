Dilluns, pressupostos de la Generalitat; dimarts, els de l’Estat; dimecres, decisió sobre el català. L’ordre cronològic dels factors hauria alterat el producte?

Probablement, si s’hagués sabut abans, la sentència hauria dificultat la negociació, però ERC té molt clara la seva aposta: ser útil i evitar que les interferències dels aparells de l’Estat determinin la nostra acció política.

ERC considera vigent el pacte d’investidura amb la CUP?

Treballarem per complir-lo, com ha passat en aquests pressupostos, on es concreten alguns dels acords d’aquest pacte.

Sorprèn que ni ERC ni Junts hagin criticat la CUP per no aprovar els comptes i, en canvi, sí que hi hagi hagut retrets entre els socis del Govern.

Independentment que les tres forces de la investidura no haguem coincidit en el vot, les tres seguim sumant majoria al Parlament i representem el 52%. I això no ho canvia una votació. La majoria segueix intacta i continuem compartint l’objectiu de la república. Nosaltres treballarem per tirar endavant els comptes, la legislatura i estar al costat de la ciutadania. Hem intentat evitar el pim-pam-pum polític, perquè això no beneficia ningú.

L’objectiu és configurar un full de ruta conjunt?

És un objectiu que fa temps que tenim marcat. Com, després de l’1-O, som capaços d’adaptar-nos als nous condicionants i establir uns mínims comuns. Tots ens necessitem si volem guanyar l’embat. Cal tenir clar qui és l’adversari: l’Estat i els aparells.

Això vol dir començar a dibuixar el pla b, per si la taula de diàleg no fructifica?

Significa conjurar-nos per aprofitar totes les oportunitats. Sense descartar cap escenari actual. ERC creu que l’independentisme hauria de fer pinya en la negociació perquè pot donar molts resultats. No només allò que es pugui obtenir, sinó també el guany en credibilitat i legitimitat, internament i sobretot, internacionalment. I això no vol dir no preparar-se per a altres alternatives més enllà de la negociació. Ho hem de fer tot i no és incompatible.

De la setmana passada, el president surt amb l’autoritat reforçada i el Govern amb la cohesió més debilitada?

El que cal destacar és que Catalunya té pressupostos. I el president i el conseller Jaume Giró han estat els artífexs que ho han fet possible, amb l’ajuda dels comuns.

Un diputat de Junts els va titllar d’autonomistes i va avisar que per seguir aquest camí no comptaran amb la seva força. Tem ERC que Junts vulgui sortir-se del Govern en algun moment?

Això depèn de Junts. Ens és igual els adjectius que se’ns puguin atribuir perquè tenim molt clar que el que volem fer és treure el país endavant. No descuidar el dia a dia. I això no és autonomisme, és ajudar la gent.

La rectificació d’ERC en els pressupostos de Barcelona és una d’aquelles situacions que acaba allunyant la gent de la política?

Al revés. Vam prendre les decisions que crèiem oportunes, que passava per ser crítics amb l’ajuntament de Colau i Collboni. Però si d’això en depenien els pressupostos (i els comuns així ho van plantejar) vam ser capaços de rectificar, malgrat les contradiccions, pel bé comú de tenir els comptes.

Queda tocada la figura d’Ernest Maragall?

No. Maragall va fer una mostra de grandesa. Tenir pressupostos significa millores també per als barcelonins, perquè milers de milions reverteixen en la ciutat. I continuarem fent la nostra feina d’alternativa al govern actual.

Sense notícies públiques de la taula de diàleg i amb el retorn de temes d’abans, com Rodalies i el català, sembla que hàgim tornat als temps del peix al cove.

En absolut. L’escenari és molt diferent. El nostre objectiu és la independència, no aconseguir les engrunes. El que convé és fer passos endavant, aconseguir millores en el dia a dia, perquè governar bé és la millor manera per a l’independentisme per avançar cap a la república. No es tracta de tenir el poder pel poder, sinó que tot estigui al servei d’avançar cap a la independència. Governar bé és la millor manera perquè la gent després ens doni la confiança.

La propera cimera de la taula de diàleg està prevista per a inicis del 2022. S’està treballant discretament? Ja hi ha proposta de l’Estat?

Efectivament, s’està treballant discretament. I aquesta taula és la principal diferència de la situació actual amb la del peix al cove. I estem convençuts que al gener es podran presentar avenços, passos endavant.

Fins a on estan disposats a portar la desobediència en el tema de la sentència del castellà a les escoles?

Un tribunal no pot decidir com s’ensenya. No pot introduir percentatges quan el model que apliquem no els inclou, quan la llei vigent, la llei Celaá, és diferent de la llei Wert, que és sobre la qual es basa la sentència. Seguirem aplicant el model de normalització lingüística. Al contrari del que advoquen els que defensen el «155 lingüístic» hi haurà més fermesa i més aposta per continuar protegint el català.