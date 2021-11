L’exvicepresident del Parlament Josep Costa ha presentat una querella criminal contra la jutgessa del TSJC Maria Eugènia Alegret per la presumpta comissió dels delictes de detenció il·legal, prevaricació i contra la inviolabilitat parlamentària, en connexió amb un altre delicte contra l’exercici dels drets cívics. La magistrada Alegret va fer arrestar Costa el 27 d’octubre passat després que no s’hagués presentat a declarar el 15 de setembre a la causa per desobediència contra l’anterior Mesa del Parlament, liderada per Roger Torrent. Fa quatre dies, el TSJC va rebutjar un recurs de l’exvicepresident del Parlament contra la interlocutòria que ordenava la seva detenció i tampoc va admetre a tràmit la recusació de la magistrada instructora.

En l’escrit de la querella criminal contra Alegret –de 29 pàgines-Costa carrega contra la «il·legal formació de la causa» i detalla els recursos contra la mateixa. L’exvicepresident també denuncia «l’arbitrària inadmissió» de la recusació dels magistrats Barrientos i Ramos, i «l’arbitrària denegació» de la petició de suspendre la compareixença. Costa responsabilitza Alegret d’haver desestimat o inadmès «aplicant interpretacions absurdes o rebuscades» totes les accions que va dur a terme contra l’admissió a tràmit del cas i contra la personació de Vox a la causa. «Es tracta d’una persona que no va veure res abusiu ni pertorbador en la personació com a acusació particular del partit franquista Vox».