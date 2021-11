La Sagrada Família llueix des d'aquest dilluns l'estel que corona la torre de la Mare de Déu, la segona més alta del temple amb 138 metres d'alçada. L'estrella, que té un diàmetre de 7,5 metres i un pes de 5,5 tones, s'ha pujat ja acoblat aquesta matinada. Les setmanes prèvies s'ha treballat en el muntatge i acoblament del seu nucli, que té forma de dodecaedre, amb les 12 puntes d'estrella piramidal que sorgeixen de cada costat. La inauguració de la torre se celebrarà el 8 de desembre amb una missa i benedicció a càrrec del cardenal Joan Josep Omella i posteriorment, s'il·luminarà l'estel. Els dies previs, el darrer tram de la torre s'anirà il·luminant a través d'un procés participatiu obert al web del temple.

Feta de vidre texturat amb una estructura d'acer inoxidable a les arestes, de dia els vidres estaran il·luminats pel sol i de nit, la claror sorgirà de l'interior, des dels focus instal·lats a la base de les puntes. La instal·lació s'ha dissenyat tenint en compte les inclemències del temps que haurà de suportar, des de la calor, el fred i la pluja fins a l'eventual caiguda d'un llamp. Les llums de l'estel s'encenen i s'apaguen amb un control remot. El programa de la inauguració de la torre és extens. Arrencarà l'1 de desembre amb el procés participatiu per il·luminar el darrer tram de l'estructura, el 8 de desembre serà el dia central de l'encesa de l'estrella, i després encara s'allargaran fins al 4 de gener. Entitats del barri hi estan implicades, com ara grups de cultura popular actuaran el dia de l'encesa de l'estel al matí o amb la intervenció artística de residències de gent gran, entre altres. En el terreny divulgatiu, a l'interior del temple es pot visitar una exposició fotogràfica sobre el procés constructiu de la torre de la Mare de Déu, i més endavant hi haurà una xerrada a càrrec de l'arquitecte director de l'obra, Jordi Faulí, un concurs literari dirigit per Blanquerna-Universitat Ramon Llull, entre altres.