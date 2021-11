El president de la Generalitat,Pere Aragonès, va condicionar ahir la seva eventual presència a la Conferència de Presidents, prevista per a principis del 2022 a l’illa de la Palma, que l’ordre del dia permeti «negociar» i arribar a «acords» en qüestions com els fons Covid. mEn el programa ‘Fora de plató’ del web de RTVE, Aragonès no va tancar la porta a assistir –a diferència d’anteriors ocasions– a la cimera entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i els presidents autonòmics: «Dependrà de l’ordre del dia», va dir.

El president, partidari d’una relació bilateral amb l’Estat, va assenyalar que aquest tipus de cimeres multilaterals «moltes vegades s’acaben assemblant a una reunió on n’hi ha un que parla i decideix i els altres 17 tenen un torn de paraula, i n’hi ha prou», per la qual cosa «no són mecanismes de codecisió ni de negociació». Per tant, perquè Aragonès accepti acudir a la pròxima Conferència de Presidents, hi ha d’haver un ordre del dia que permeti negociar i arribar a acords, sobre qüestions com els fons Covid per al 2022: «Això s’ha de poder discutir i hi ha d’haver perspectives d’acord en aquest àmbit, perquè la pandèmia continua». «Per anar a formar part de fotos en actes polítics, no hi serem», ha avisat Aragonès, tenint en compte que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va assistir divendres passat a una reunió preparatòria de la Conferència de Presidents amb la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.