La directora general de Currículum i Personalització del Departament d’Educació de la Generalitat, Maite Aymerich, va anunciar ahir a través de Twitter que deixa el càrrec, amb el qual s’encarregava d’establir el model lingüístic a l’escola catalana i l’aplicació de la quota del 25% de castellà ordenada pel Suprem. Aymerich passarà a dedicar-se a la política local al seu municipi, Sant Vicenç dels Horts, del qual ja va ser alcaldessa entre el 2015 i el 2019. Ara exercirà de portaveu de Junts per Sant Vicenç, agrupació vinculada a ERC.

«Tanco la meva etapa com a directora general del Departament d’Educació, una etapa que m’ha permès afrontar grans reptes professionals i contribuir a la transformació educativa d’aquest país», ha explicat en un vídeo. «I ho faig per poder dedicar-me amb totes les energies al nostre municipi i poder concentrar-me en Sant Vicenç dels Horts. Per posar-me a disposició dels ciutadans i fer que Sant Vicenç prosperi i sigui un municipi de primera», va afegir a la piulada. Aymerich va ademtre que deixar Educació «no ha sigut una decisió senzilla», però se l’ha pres «amb il·lusió» i amb la «convicció» de poder col·laborar en la «transformació de Sant Vicenç».

Al capdavant de la Direcció General de Currículum, Aymerich era la responsable, entre altres coses, de potenciar i impulsar el model plurilingüe del sistema educatiu català i orientar l’acció educativa dels centres catalans. També s’encarregava d’organitzar el currículum de l’educació infantil, primària, secundària i batxillerat, concretant les competències bàsiques i els continguts de cada nivell educatiu.

La seva renúncia es produeix només uns dies després de la sentència del Suprem que ratifica la del TSJC, que fixa una quota del 25% de castellà a les aules catalanes, en plena polèmica per l’aplicació d’aquesta resolució. Aquest mateix dilluns, els directors dels centres de primària i secundària de Catalunya van assegurar en una compareixença al Parlament que «compliran la legislació vigent».