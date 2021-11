Les escoles catalanes compliran «amb tot allò que determini la legislació vigent». Així es van expressar ahir en una compareixença al Parlament els representants de les Juntes Centrals de Directors de Centres d’Educació Primària i Secundària de Catalunya. Arturo Ramírez Varela va ser l’encarregat de fixar la posició, que va ser molt clara: «Nosaltres complirem amb tot allò que determini la legislació vigent».

Els directors de les escoles catalanes també van posar èmfasi en el fet que «fins al moment, la llengua no ha sigut motiu de preocupació als centres educatius», i van remarcar que els resultats de les proves competencials que es realitzen en els cursos 6è de primària i 4t d’ESO mostren en l’àmbit lingüístic uns resultats similars entre català i castellà. «No hi ha diferències o són mínimes. Un any en favor d’una llengua, el següent en favor de l’altra», explicava Ramírez. «Als centres no hi ha cap problema amb la llengua», va insistir. De fet, l’informe d’avaluació de les proves competencials de 4t d’ESO del curs passat, reflecteix que la puntuació mitjana de la llengua catalana és de 76,5 mentre que la del castellà és de 78. «Una diferència d’1,5 punts que permet continuar afirmant que el sistema educatiu català proporciona un coneixement equiparable de les dues llengües al finalitzar l’educació obligatòria», assenyala l’informe del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat.