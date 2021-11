Els Mossos d'Esquadra van anar aquest dimarts a la matinada al local ocupat de la plaça Tetuan de Barcelona que després es va incendiar, alertats per una baralla.

Ho ha explicat el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, en unes declaracions als periodistes a la plaça Tetuan davant el local, on han mort quatre persones -dues de les quals, menors- i quatre més han resultat ferides.

No obstant això, el conseller ha puntualitzat que ara com ara no consta que la baralla i l'incendi estiguin relacionats, i ha afirmat que seria "una temeritat" avançar quines han estat les causes de l'incendi; no obstant això -ha detallat- totes les hipòtesis estan obertes.

Tampoc no hi ha constància encara si l'espai -una antiga oficina bancària- estava en la llista que van elaborar els Mossos d'Esquadra sobre locals ocupats després de l'incendi d'una nau a Badalona (Barcelona) on van morir quatre persones més.

El conseller ha lamentat la mort de les quatre víctimes al local de la plaça Tetuan, ha explicat que hi vivia "més d'una família" i que els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi.

Batlle no veu "indicis de causalitat"

D'altra banda, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha dit en unes declaracions a Ràdio Estel que no veu "indicis de causalitat" entre la baralla i l'incendi.

Així, ha remarcat que "era conegut que hi havia problemes de convivència" i que, pel que sembla, la policia catalana no només hi va intervenir aquesta matinada sinó en situacions anteriors, segons el que han pogut saber del que els han explicat els veïns.

"Que això tingui a veure amb l'incendi sembla que en aquests moments es descarta per part dels serveis que hi estan intervenint", ha explicat.

Veïns

Veïns de l'edifici han explicat a Europa Press que els quatre morts --una dona, un home, un nen de tres anys i un nadó de 6 mesos-- vivien al local des de feia un any, i que "contínuament es produïen baralles per diferents conflictes amb persones que de tant en tant també hi vivien".

Un altre veí, Miquel, ha explicat que la seva dona l'ha despertat cap a les 5.45 hores perquè "feia olor de cremat", han revisat el seu pis i quan han obert la porta del pati hi ha entrat molt fum.

La parella ha sortit del pis i ha trucat a emergències per avisar que hi havia foc al local, i l'home ha baixat per ajudar les persones que hi havia "però estaven atrapades pel foc".