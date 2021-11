La defensa de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels exconsellers Antoni Comín i Clara Ponsatí ha mogut fitxa i va preguntar ahir a l’instructor de la causa del procés al Suprem, Pablo Llarena, si «s’han dictat les oportunes instruccions pe fer efectiva la suspensió del present procediment penal amb caràcter general, especialment pel que fa a les diferents ordres de detenció emeses en aquesta causa penal». El seu advocat, Gonzalo Boye, aprofita l’última decisió del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) per tractar de forçar una resolució en aquest sentit de l’alt tribunal espanyol en reclamar-li les comunicacions que hagi dirigit a les forces i cossos de seguretat de l’Estat i a Interpol en relació amb aquesta suspensió, segons l’escrit al qual es va tenir accés.

En la seva resolució del divendres, el vicepresident del TGUE va rebutjar la pretensió dels tres membres del Parlament Europeu perquè els fos retornada la immunitat parlamentària de manera temporal, mentre es resol el recurs que van presentar contra la concessió del suplicatori per poder ser jutjats per la seva responsabilitat al procés.

El tribunal europeu va rebutjar la seva pretensió, en entendre que era innecessària, perquè l’arrest a Sardenya no li va causar un «perjudici greu i irreparable», en considerar que la justícia italiana i qualsevol altra autoritat europea considera paralitzada la reclamació espanyola existent contra ells mentre es resol la qüestió prejudicial plantejada pel mateix Suprem després del rebuig belga a lliurar a Lluís Puig.

La resolució del TGUE anava més enllà i ampliava la suspensió de les euroordres al mateix procediment seguit contra Puigdemont i els dos exconsellers fugits. Assenyalava que el mateix Tribunal Suprem espanyol no havia de fer una resolució sobre aquest tema i que estava al corrent d’això, perquè així ho va comunicar l’Advocacia de l’Estat en la vista en la qual es va considerar aixecar la immunitat a petició dels reclamats, malgrat que l’alt tribunal considera que la consulta a Europa només es refereix a la reclamació belga, perquè obeïa als motius pels quals la justícia belga va rebutjar lliurar al reclamat.

La posició del tribunal europeu, que segons va informar ha deixat una cosa descol·locada a l’alt tribunal, ha portat a l’advocat dels europarlamentaris a fer un nou pas amb el qual busca que el Suprem es pronunciï sobre la suspensió del procediment donada per feta pel TGUE. Per això Boye pregunta per «les oportunes instruccions per a fer efectiva la suspensió del present procediment penal amb caràcter general, especialment quant a les diferents ordres de detenció emeses en aquesta causa» i la seva comunicació a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, al sistema d’informació de Schengen i a Interpol.

En aquesta incertesa legal, de moment, cap unitat de policia judicial dels cossos implicats -Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza i Mossos d’Esquadra- no havia rebut al matí d’ahir cap indicació que decaigués en territori espanyol cap ordre de captura de Puigdemont. Les instruccions rebudes al seu moment pel Tribunal Suprem com a instructor de la causa per la seva implicació en l’esclat del procés continuen vigents a falta de contraordre.

Res «a curt termini»

«No hi ha cap novetat sobre aquest tema», resumeixen fonts del Ministeri de l’Interior, perfectament coneixedores de l’acte del TGUE. Aquestes fonts no comenten el contingut de la resolució europea, però sí que estimen que «es tracta d’un acte complicat». I això vol dir que «hauran de mirar-ho a poc a poc al Suprem, i veure molt bé les seves conseqüències», consideren. Després al Departament d’Interior no esperen que «a curt termini» arribi als agents policials un avís de l’alt tribunal.

«Estem al que digui el Suprem», conclouen al departament que dirigeix el ministre Fernando Grande-Marlaska. Això implica que, excepte contraordre que es produís prèviament, «Puigdemont seria detingut i portat a disposició del Tribunal Suprem si és localitzat en territori espanyol», assegura una alta font de la seguretat de l’Estat.