Quatre persones han mort en un incendi a la plaça Tetuan de Barcelona. Dues d'elles són nens petits, de quatre mesos i tres anys. Ocupaven un baix en el número 20 de la plaça, una antiga entitat bancaria, segons ha explicat el cap de la Divisió d'Operacions dels Bombers de Barcelona, Àngel Lòpez. Els Bombers de Barcelona han rebut un avís cap a les 5.56 hores d'un testimoni que deia que sortien flames i fum del baix. Les víctimes mortals es trobaven a l'interior del domicili, inconscients, i el Sistema d'Emergències Mèdiques no ha pogut reanimar-les. A més, cap a les 2 de la matinada, els Mossos han estat requerits perquè el pare estava mostrant una actitud violenta, tot i que no hi ha cap indici que això tingui relació amb l'incendi.

En el local ocupat hi vivia més d'una família. Les quatre víctimes serien de nacionalitat romanesa. A més dels quatre morts, els bombers han trobat quatre persones confinades en un pati al soterrani, que han resultat ferides.

Fins al lloc de l'incendi s'hi han desplaçat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena; i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Colau ha constatat que es tracta d'una notícia "terrible", especialment perquè afecta criatures molt petites. L'alcaldessa no ha volgut especular sobre la causa de l'incendi però sí que ha lamentat la problemàtica dels locals buits dels quals la propietat "se'n desentén completament". També ha explicat que la família tenia un perfil que no s'apropa a demanar ajudes a l'administració, i que havia estat proactivament l'Ajuntament, des de Serveis Socials, qui estava en contacte amb ella per guanyar-se la seva confiança. Eren beneficiaris d'ajudes d'alimentació i mèdiques, i es feia seguiment de l'escolarització del petit de tres anys.

També els Mossos havien acudit en alguna ocasió quan hi havia denúncies dels veïns per problemes de convivència. De fet, aquesta mateixa matinada, els agents havien acudit per l'avís d'un veí, que es queixava que el pare mostrava una actitud violenta. Després de calmar els ànims, els Mossos han marxat. "No hi ha cap constància que una cosa tingui relació amb l'altra", ha indicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha lamentat aquesta "tragèdia espantosa" que ha afectat una família que "com tantes, malauradament viuen en unes situacions que no són acceptables".

Els Mossos investiguen ara les causes del foc i quan el jutge ho permeti se'n farà públic el resultat. "Totes les hipòtesis estan obertes", ha afegit Elena.

Al lloc s'hi han desplaçat vuit dotacions dels Bombers de Barcelona. El SEM ha activat 12 unitats terrestres i l'equip de psicòlegs. En total ha fet vuit assistències. Dels quatre ferits, dos han estat traslladats a l'Hospital del Mar i dos més al de Sant Pau, en estat menys greu.