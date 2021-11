L'empresària olotina Anna Navarro, el fotògraf bescanoní Ernest Costa i la pedagoga alt-empordanesa Isabel Etxeberria són els tres gironins guardonats amb la Creu de Sant Jordi.

Anna Navarro Descals / Anna N. Schlegel (Olot). Empresària: En reconeixement de la seva acció innovadora en estratègies de globalització per a empreses tecnològiques, partint de la filologia i la perspectiva de gènere. Amb una trajectòria internacional de més de vint anys, també ha contribuït a fomentar el lideratge de les dones en l'àmbit tecnològic. En la seva trajectòria, ha mantingut un enfocament molt respectuós cap a les cultures i realitats lingüístiques dels països on ha desenvolupat relacions professionals, i les publicacions que ha elaborat per a la internacionalització dels seus productes han esdevingut referents en aquest sentit. L'any 2020 va ser considerada la dona més influent del món en el sector de la tecnologia.

Ernest Costa i Savoia (Bescanó). Fotògraf i escriptor naturalista: En reconeixement dels seus treballs com a divulgador del patrimoni natural dels Països Catalans, als quals ha aportat, de manera significativa, la seva condició de fotògraf i que s'han materialitzat en nombrosos llibres, guies i estudis sobre la matèria. Entre el 1967 i el 2009, va fer i va ser coautor de més d'una vintena de treballs audiovisuals, molts dels quals estaven adreçats als escolars o als mestres. També ha estat el responsable de continguts d'un gran nombre de sèries televisives i programes de ràdio sobre el territori. Ha escrit més d'una desena de llibres i és l'autor de centenars de reportatges amb la voluntat d'explicar el país.

Isabel Etxeberria Gorriti (Llançà). Pedagoga: En reconeixement del seu paper esforçat per dotar el nostre país d'una pedagogia pròpia i d'un sistema d'ensenyament consolidat, a través d'un treball tenaç personal que es va iniciar amb la seva arribada a l'escola de Llançà el 1943, on va exercir la docència durant 40 anys. Allà s'hi va establir després d'haver estat mestra basca de la República, depurada pel franquisme. Als seus 106 anys, continua sent un referent per a moltes generacions.