Passades les 10.30 hores, la grua va cedir ahir el cable just damunt de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família. Va deixar anar filferro per a dipositar, amb extrema suavitat i cautela, la nova estrella que estrenarà il·luminació el 8 de desembre, coincidint amb el dia de la Immaculada. Des del carrer, respiració continguda per part dels visitants i veïns, que amb la mà sobre el front per a evitar el sol, van seguir la maniobra. Disparitat d’opinions: m’agrada, no m’agrada. Passa una mica com amb el temple en si. En qualsevol cas, un altre pas més en l’eterna construcció de la basílica. Aquesta, més simbòlica que qualsevol pedra per la concòrdia que destil·la, com ja va anunciar en la seva presentació fa tres setmanes el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que va parlar de «fet històric» al cap d’un any «de foscor i lluita incansable».

Amb un total de 12 puntes, un diàmetre de 12,5 metres, un pes de 5,5 tones, a una altura de 138 metres i amb un cost aproximat de 1,5 milions d’euros. I capaç de suportar impactes d’elements que s’acostin a 100 quilòmetres per hora. L’estrella s’inaugurarà el 8 de desembre amb una sèrie d’actes que es prolongaran fins entrat el mes de gener. Durant la presentació d’aquest esdeveniment va quedar clara la vocació del temple de convertir l’estrella en símbol de concòrdia i maridatge de la basílica amb el barri i amb la ciutat. Hi haurà «castellers», concerts, cercaviles, misses, concursos escolars, danses populars, «trabucaires» i exposicions. L’estrella, amb forma de dodecaedre, està construïda amb vidre texturizado amb una estructura d’acer inoxidable en les arestes. Els cristalls es veuran il·luminats pel sol durant el dia i, durant la nit, la llum sorgirà de l’interior, des dels focus instal·lats en la base.