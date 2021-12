L’Audiència Provincial de Castelló ha absolt els dos directius d’Escal UGS de suposades responsabilitats en els més de 500 sismes que es van produir davant de les costes de Castelló per les injeccions de gas a la plataforma Castor, clausurada el 2017.

El tribunal ha absolt els acusats Recaredo del Potro Gómez, José Luis Martínez Dalmau i la mercantil Escal UGS SL, del delicte contra el medi ambient i els recursos naturals del qual havien estat acusats -amb risc per a la vida i amb ocultació d’informació a l’Administració-, sense fer declaració sobre responsabilitats civils i declarant d’ofici les costes.

Aquest judici va quedar vist per a sentència el dia 15 de novembre passat, en una vista en què la fiscal va reafirmar la seva acusació per un delicte mediambiental per incomplir els «decrets de concessió» i les defenses van sol·licitar la lliure absolució dels acusats per considerar que no existien proves de càrrec i que es va produir a la població una «sugestió induïda».

El tribunal observa l’absència de dol perquè considera evident que «la conducta dels acusats tenia per finalitat el desenvolupament d’una activitat industrial i no la pura intenció de causar terratrèmols que provoquessin danys». Considera, a més, que els acusats no eren conscients que amb la seva activitat «es pogués generar un risc cert de perjudicar el medi ambient».