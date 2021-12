L’enregistrament d’un vídeo a Gironella que s’ha fet viral mentre el seu autor anava al volant d’un cotxe dels Mossos d’Esquadra, li ha comportat la pèrdua de la feina que tenia de forma temporal. L’autor del vídeo és un home que prestava serveis, a través d’una empresa de treball temporal, per a Bergadana.

Aquesta última firma ha explicat a Regió7, del mateix grup editorial de Diari de Girona, que ja han comunicat a l’empresa de treball temporal que no volen comptar més amb l’autor del vídeo després que hagi actuat «vulnerant» les instruccions que donen als treballadors. Entre aquestes hi ha la prohibició de fer fotos a l’empresa i als vehicles amb els quals treballen. De fet, a les instal·lacions de Bergadana s’hi poden veure diversos cartells que posen de manifest aquesta prohibició.

El cotxe que apareix al vídeo que s’ha fet viral forma part de la flota de 40 vehicles híbrids que dilluns d’aquesta setmana es va presentar a Gironella. Bergadana ha fet la transformació dels cotxes per adaptar-los a les necessitats policials.

En el vídeo que s’ha viralitzat es pot sentir com el seu autor, de qui en cap moment se’n veu la cara, afirma que és un oficial de la policia catalana i circula per la via pública amb els senyals lluminosos i acústics activitats.

🔴📹 #VIDEO Els @Mossos investiguen aquest vídeo. S'hi veuen dues persones fent ús de dos vehicles de la policia catalana. Un d'ells també fa ús dels llums prioritaris i dels senyals acústics, en sortir d'una gasolinera del Berguedà. pic.twitter.com/qsaZcFUqvG — Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) 26 de noviembre de 2021

«El senyor Parera ha passat a ser un oficial del cos dels Mossos d’Esquadra del Berguedà» comença dient l’home en la gravació mentre ensenya l’exterior del vehicle aturat en una benzinera de Gironella, on també s’hi veu un segon cotxe policial que pertany a la nova flota de vehicles de la policia catalana.

«Aparteu-vos dels camins i carreteres perquè vaig a guanyar-me la setmanada» continua dient l’home mentre surt de l’estació de servei i s’incorpora a la carretera sense deixar de gravar. El vídeo també mostra l’equipament interior del cotxe. «A veure si els hi trinxo el cotxe abans d’hora» comenta entre rialles abans d’activar els senyals lumínics i acústics quan ja es troba a la via pública.

Segons va confirmar ahir el cos policial català, l’autor dels fets, ja ha estat identificat i ara és Trànsit qui analitzarà les imatges del vídeo per tal de decidir quines seran les sancions administratives pertinents que se li aplicaran. També estudien si la seva actuació, en un cotxe logotipat de forces de seguretat pot haver comportat algun tipus de suplantació.

Les fonts policials, però, descartaven que l’home hagi pogut cometre alguna infracció penal, ja que no va cometre cap delicte a l’hora d’accedir al vehicle.

Fonts de l’empresa van explicar ahir a Regió7 que els fets van passar en el marc d’un trasllat de vehicles, circulant per la via pública. Asseguren que quan fan moviments de vehicles disposen dels permisos pertinents i també, quan es tracta de vehicles d’emergències o cossos de seguretat, senyalitzant que es troba fora de servei.

Per part de l’empresa també han reforçat protocols i han insistit a la plantilla en què no es poden fer ni fotos ni vídeos, ja que amb molts clients tenen contractes de confidencialitat i també perquè es tracta de vehicles amb usos molt sensibles. També asseguren en què fins ara, amb una trajectòria de més de 50 anys, no s’havia produït cap situació com aquesta.