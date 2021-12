Tres gironins figuren enguany entre la llista de 20 persones i 10 entitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi 2021 que ahir va fer pública la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Es tracta del fotògraf i escriptor Ernest Costa, la pedagoga Isabel Etxeberria i l’empresària Anna Navarro. El Consell Executiu atorga aquesta distinció als escollits pels seus «mèrits» i perquè «han prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural». L’elecció dels guardonats, fets a proposta del Departament de Cultura, s’ha fet respectant la paritat de gènere i, segons el Govern, «reflecteixen la diversitat de camps en què treballen les persones i les entitats distingides amb les creus, així com la representació territorial».

Ernest Costa i Savoia, nascut el1940 a Bescanó, és fotògraf i escriptor, autor de nombrosos llibres i guies. Ha estat coautor de més d’una vintena de treballs audiovisuals adreçats a escolars o a mestres, produïts entre el 1967 i el 2009, entre els quals destaca Geografia de Catalunya. També va presentar l’espai Paisatges al punt a Catalunya Ràdio del 1999 al 2003. Ha publicat més d’una desena de llibres i és autor de centenars de reportatges amb la voluntat d’explicar el país. És autor del llibre Parlat i escrit. Conferències, presentacions i articles.

Nascuda al País Basc, concretament a Sant Sebastià, el 1915, la pedagoga Isabel Etxeberria Gorriti va passar la major part de la seva vida professional a Llançà. Va arribar a terres gironines l’any 1943 de forma forçada, després de patir l’exclusió del franquisme per lluitar a favor de l’èuscar, i després d’haver passat per Getaria i Gabiria, ambdues localitats situades a Guipúscoa. Mestra de la República, és una de les darreres integrants de la segona i última promoció de mestres formats en època republicana.

La garrotxina Anna Navarro Descals, nascuda a Olot el 1968, és una empresària coneguda com a Anna N Schlegel. Reconeguda a finals de l’any passat com a dona més influent del món en l’àmbit de la tecnologia per la revista Analytics Insight, és vicepresidenta d‘una gran empresa de Silicon Valley, que emmagatzema dades de grans empreses. Lidera un equip de més de 200 professionals. El 2017 va publicar un llibre, titulat Truly Global, sobre com les grans empreses poden tenir èxit en una economia global competitiva.

Gasol, Putellas, Terribas i Els Pets

A més dels gironins, entre els premiats anunciats hi ha noms tan coneguts com els de Pau Gasol, Justo Molinero, Francisco Ibáñez, Alèxia Putellas, Mònica Terribas o el grup Els Pets. També reben la Creu de Sant Jordi Jesús Alturo i Perucho; paleògraf, filòleg i historiador; Mariona Carulla i Font, empresària i promotora cultural; Anna Rosa Cisquella i Passada, actriu i productora teatral; Joana Escobedo i Abraham, filòloga i bibliotecària; Manuel Heredia Jiménez, conegut com «Tío Manuel», activista social; Mercè Izquierdo i Aymerich, científica i professora; Elena Jaumandreu i Garrido, «la millor muntadora cinematogràfica del món» segons Orson Welles; l’escriptor, professor i il·lustrador Enric Larreula i Vidal; el ceramista Joan Panisello i Chavarria, l’artista conceptual Àngels Ribé i Pijuan; Rafael Tous i Giner, empresari tèxtil, col·leccionista d’art i mecenes; i l’esmaltador Francesc Vilasís i Fernández-Capallejà.

Alhora, s’ha distingit 10 grups o entitats, que són l’Associació Cultural Recreativa Unió Calafina; l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Argentona; el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona; el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya; el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya; l’Escola de Grallers de Sitges; la Federació Catalana de Natació; la Fundació Catalana de l’Esplai; i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.