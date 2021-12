La mort dels quatre membres d’una família ahir en un incendi en un immoble de la plaça de Tetuan de Barcelona era una tragèdia «evitable», segons els veïns. El local, l’antiga seu d’un banc abandonada el 2020, havia esdevingut un niu amb una alta rotació d’ocupants, una convivència difícil que sovint degenerava en discussions. Els habitants més estables eren una parella i els seus dos fills, de 3 anys i 4 mesos. Són les quatre víctimes que van perdre la vida intoxicades per un foc la causa del qual investiga la policia científica dels Mossos d’Esquadra i apunta a un origen accidental.

Al local hi havia dilluns a la nit almenys vuit persones. Els quatre morts i quatre adults més que van poder escapar del fum amuntegant-se en un pati interior des del qual els Bombers de Barcelona van aconseguir rescatar-los, traient-los des del pis superior. No van poder fugir perquè les flames, que disposaven de matalassos i roba ideals per a la ràpida propagació, possiblement van tallar el pas a l’exterior de seguida.

Quan faltaven poques hores perquè es declarés l’incendi, els veïns van trucar per enèsima vegada al 112 per una nova baralla a l’assentament. Res no indica que la discussió i el posterior foc tinguin relació. L’incident previ simplement confirma la degradació del lloc que ha portat els residents de la zona a considerar que el que ha passat, la tràgica mort de quatre persones, dues de poca edat, podia haver-se «evitat». Sobretot perquè les trucades al 112 per discussions eren constants.

«Al nen de 3 anys el veia moltes nits acompanyar el seu pare fins a la font a buscar aigua», recordava ahir un veí que també va apuntar que la família no disposava ni tan sols d’aigua corrent. Segons les fotografies que va fer la Guàrdia Urbana de Barcelona a la seva última inspecció, el 18 d’octubre, la zona del local habitada per la família sí que tenia electricitat i estava neta i cuidada. Qui millor els coneixia és Adriana, que viu a sobre del local cremat i que, quan atenia El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, encara tenia restes de sutge a la cara i les mans i seguia en estat de xoc.

«M’he despertat i feia olor de fum. He mirat si es cremava alguna cosa a casa i no he trobat res. Després he obert la porta del pati interior de la cuina i he vist què passava. Pujava una columna de fum tan intensa que ni tan sols podia treure el cap. I volia fer-ho perquè escoltava crits de socors que arribaven del pis inferior. Demanaven ajuda i no els podia ajudar», repetia angoixada. Tot el que va poder fer després de descobrir la virulència del foc i la intensitat del fum va ser trucar al 112, despertar el seu marit, treure els seus dos fills del llit i sortir a l’exterior, a pregar perquè els bombers no triguessin.

Trucada clau

La seva trucada va ser clau. Els Bombers de Barcelona van arribar a temps de rescatar amb vida les persones que demanaven auxili. Totes quatre estaven envoltades pel fum en aquest pati interior. Intoxicades lleument, ahir es recuperaven a l’hospital. Però es van salvar per minuts. El pati interior era més aviat una simple connexió sense sostre entre dos espais que pertanyien al local sinistrat, uns baixos que fins al 2020 van ser una seu d’EVO Banco i que des de llavors estaven ocupats. Les quatre persones estaven atrapades perquè el pati interior havia esdevingut una ratera de parets llises impossibles d’escalar. Els bombers, a través del pis d’Adriana, les va treure una per una, evitant així que el tràgic comptador de morts per asfíxia pugés de quatre a vuit.

Quan els bombers van aconseguir entrar a l’antiga seu bancària, van trobar els cossos sense vida dels quatre membres de la família morta, intoxicats pel mateix fum del qual havien pogut fugir els quatre supervivents.

«El pare era pakistanès, i la mare, romanesa. Tenien un nen de 3 anys i una nena de mesos», va detallar Adriana, que els coneixia des de feia temps i que va descriure la seva exclusió social extrema. «Al gran el vèiem sovint sol a jugar al parc. Als veïns ens feia por que l’atropellessin», afegeix.