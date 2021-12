Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home al municipi de Cerdanyola del Vallès. Els fets es van produir poc després de les vuit del matí d’ahir quan la policia catalana va rebre un avís que hi havia un home inconscient i ferit amb clars signes de criminalitat en un dels carrers del municipi. Segons va assegurar TV3, l’home hauria rebut diversos trets per l’esquena.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar immediatament tres unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que van atendre l’home. Tot i els seus repetits esforços per reanimar la víctima, finalment no van poder fer res per salvar-li la vida.

Sota secret de sumari

Agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s’han fet càrrec d’aquestaa investigació, que actualment es troba sota secret de sumari.