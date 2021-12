Existeix la pobresa, existeix la misèria i hi ha qui, a més, es lucra d’una situació d’exclusió extrema. Violeta, Shaky, i els seus fills, Ikslan i Zhara, que van morir dimarts en un incendi en una oficina bancària ocupada a Barcelona, també eren víctimes de l’extorsió als més febles. Tot el sostre que van aconseguir per a la seva família el van obtenir pagant als altres per viure en pisos ocupats. Una cosa «molt habitual» entre les persones que viuen en el barraquisme, segons confirmen els serveis socials. Avui, els professionals que els van atendre, els seus familiars i el col·legi on estudiava el nen de 3 anys ploren les seves morts.

Al setembre de 2020, quan els van desallotjar van anar a viure a les antigues oficines d’Evo Banco a la plaça de Tetuan. Per entrar-hi van pagar 700 euros a un home d’origen romanès, del qual no se’n sap res. L’extorsió dels més vulnerables a la qual es va sotmetre aquesta família no és una cosa nova. «És molt habitual, els que obren aquestes naus o locals ocupats estan infringint el Codi Penal. Si els locals tenen llum, aigua..., solen pagar força més que 700 euros», comenten des dels serveis socials que atenien aquesta i més famílies.