La Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per al conseller d'empresa, Roger Torrent, per desobeir el Tribunal Constitucional en permetre la tramitació de resolucions sobiranistes quan presidia el Parlament.

En el seu escrit, el ministeri públic demana la mateixa pena per a Eusebi Campdepadrós i Josep Costa, que eren membres de la Mesa del Parlament que presidia Torrent per JxCat, i un any i quatre mesos d'inhabilitació per a la representant d'ERC, Adriana Delgado.