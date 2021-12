El Tribunal Suprem no té previst donar una resposta immediata a l’escrit de la defensa de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en què l’instava a pronunciar-se sobre la suspensió del procediment en contra que semblava deduir-se de la interlocutòria del vicepresident del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que rebutjava tornar-li la immunitat de manera cautelar. La falta d’urgència s’explica pel fet que la seva situació de rebel·lia respecte la justícia espanyola no ha canviat en absolut, per la qual cosa si ve a Espanya serà detingut, com passava abans de l’última resolució europea.

Fonts de l’alt tribunal assenyalen que per donar una resposta a l’escrit presentat per l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, s’enviarà a traduir la resolució del TGUE per tenir un coneixement exhaustiu dels termes. Aquesta interlocutòria rebutjava la pretensió de la defensa en la decisió, però en els seus arguments jurídics declarava suspeses les euroordres cursades per a la detenció de l’expresident a la resta d’Europa i donava a entendre que també el procediment seguit en contra a Espanya. Assenyalava que el TS coneixia això, perquè així ho havia comunicat l’Advocacia de l’Estat, malgrat que l’alt tribunal sempre ha defensat que la qüestió prejudicial elevada a Europa després de la negativa belga a lliurar Lluís Puig només es refereix a aquesta negativa i no paralitzaria la reclamació general. Per aclarir qualsevol dubte des de l’alt tribunal s’afirma que el procediment seguit pel jutge Pablo Llarena contra els pròfugs del procés segueix endavant, encara que es mantingui en estat latent fins que estiguin a disposició de la justícia espanyola, moment en què serà reobert. Això significa que si l’expresident català ve a Espanya, serà detingut exactament igual que passava fins ara. Paral·lelament, la defensa de Puigdemont ha passat a l’ofensiva i ha recusat el jutge Llarena per pèrdua d’imparcialitat pel premi que va rebre el 16 de novembre passat de la Fundació Villacisneros, que es declara defensora de «la unitat d’Espanya i de l’orgull de ser espanyol». Per considerar acreditada la contaminació, aporta uns tuits que el 2017 va publicar el col·lectiu en què demanaven presó per a l’expresident.