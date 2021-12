L’expresident de la Generalitat Quim Torra, el cantautor Lluís Llach, el diputat d’ERC Ruben Wagensberg i l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, entre altres, han signat un manifest en contra de la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineus 2030. La plataforma «Stop JJOO» va fer pública ahir l’adhesió de noves figures destacades de la política catalana al manifest «Per un Pirineu viu, aturem els JJOO d’hivern», que considera que seria una «greu irresponsabilitat» la celebració d’unes Olimpíades al Pirineu.

Segons va informar la plataforma en un comunicat, Torra fa una crida al Govern per «començar a canviar les prioritats» i «replantejar» l’aposta per un turisme de masses i per operacions «desajustades a la voluntat popular». En la mateixa línia s’expressa l’exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel, queassegura que estan convertint «els Països Catalans en un complex turístic».