La fiscalia reclama un any i vuit mesos d’inhabilitació i multa de 30.000 euros per a l’actual conseller d’Empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, per un delicte desobediència per haver permès la tramitació de dues resolucions a favor del dret d’autodeterminació i contra la Monarquia, amb «manifesta i prèviament concertada voluntat d’infringir el mandat inequívoc» del Tribunal Constitucional (TC). La mateixa pena sol·licita per als seus excompanys a la Mesa de la cambra catalana Josep Costa (JxCat) i Eusebi Campdepadrós (JxCat), mentre que per a Adriana Delgado (ERC) demana un any i quatre mesos i una multa de 24.000 euros perquè només va participar a una de les tramitacions.

L’alt tribunal va admetre a tràmit la querella presentada per la Fiscalia Superior de Catalunya el març del 2020 perquè considera que els fets que detalla l’acusació pública presentaven, «a priori, una aparença delictiva», si bé advertia que, amb la resolució, no assumia ni donava per suposades «en absolut» les valoracions. Fa uns dies, la jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret va donar per finalitzada la investigació, i va deixar a un pas del judici els quatre imputats. Abans de la interposició de la querella per part de la fiscalia, el Tribunal Constitucional va acordar per unanimitat requerir a aquesta institució que estudiés si Torrent i els seus companys de la Mesa havien comès un delicte de desobediència per admetre la tramitació al Parlament de les dues resolucions , l’octubre del 2019, en què es reivindicava el dret a l’autodeterminació i es reprovava el Rei. En aquest sentit, el TC va requerir «individualment i personal» els membres de la Mesa el seu «deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa parlamentària que suposés ignorar o eludir la suspensió acordada», segons van explicar els fiscals José Joaquín Pérez de Gregorio i Assumpta Pujol al seu escrit d’acusació remés al TSJC. L’acusació pública relata que Torrent, Campdepadrós i Costa, «sent coneixedors del contingut i les advertències» del TC de dies anteriors, «i malgrat l’oposició de la resta dels membres de la Mesa» i l’avís del secretari general de la Cambra, van acceptar tramitar dues resolucions sobre la Monarquia i el dret a l’autodeterminació.