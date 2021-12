El jutjat d’instrucció 2 de Badalona ha obert diligències per la mort de l’home al qual es va reduir amb una pistola tàser divendres passat a Badalona. El noi va acabar morint a l’hospital l’endemà. La magistrada va obrir diligències diumenge passat, un cop va rebre la comunicació de l’hospital de la mort del jove. Fins ara, ha demanat informes als Mossos d’Esquadra, tot esperant l’informe complet de l’autòpsia. Els fets van passar el 26 de novembre passat al migdia, quan una família va avisar els Mossos que el seu fill els estava amenaçant «amb ganivets». El director dels Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer, va assegurar que es va complir correctament el protocol per a l’ús de pistoles tàser en la reducció d’un home a Badalona i també va defensar que hi havia una unitat del SEM com marca el protocol. Per part seva, el Síndic de Greuges també ha obert una actuació d’ofici per la mort de l’home.