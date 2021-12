Els bars han entomat amb resignació la segona entrada en vigor del passaport covid aquest divendres, després de la suspensió la setmana passada pels problemes tècnics de l'aplicació 'La meva Salut'. Els cambrers lamenten la feina afegida que els suposa, sobretot, la comprovació de les dades en els moments que es concentren els clients. "Als pics de feina és una tocada de nassos, demanar el certificat, el DNI i escanejar-lo quan tens molta feina et retarda molt. I la gent ve amb pressa i no es vol esperar. És una pèrdua de temps la veritat", ha lamentat Ismael Castro, cambrer de barra del Restaurant 'Los Gallos'. D'altra banda, els cambrers han detectat problemes a l'hora de validar els codis QR dels documents en paper.

En alguns casos no s'ha pogut validar el certificat i en d'altres s'ha constatat que el sistema triga molt més a reconèixer els codis impresos que els de l'aplicació, que en general no ha donat problemes.

Per exemple, Fèlix Giménez, client del Bar del Clínic ha hagut d'esperar una estona fins que li han pogut validar el passaport sanitari en paper perquè d'inici el sistema no reconeixia el codi. D'altra banda, Giménez ha lamentat "les incongruències" en la implementació del certificat covid als bars i restaurants. "Jo quan he entrat aquí a prendre un cafè, però no sé si l'empleada que ha pres nota està vacunada", ha dit.