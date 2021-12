Una de les enormes parets que protegeixen la via on el tren encara circula al descobert just abans del túnel que travessa Terrassa, al costat de l’Hotel don Cándido, es va esfondrar i va caure sobre les vies ahir a la tarda, cosa que va obligar a tallar la circulació de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). No hi va haver ferits perquè en aquell moment, afortunadament, no passava cap comboi, però l’abast del sinistre fa preveure una reparació que no serà ràpida, almenys una setmana. L’incident va obligar a guillotinar el recorregut, fet pel qual els trens només van arribar fins a Sant Cugat, de manera que hi va haver vuit baixadors que es van quedar sense servei de tren i que van passar a estar connectats per un bus.