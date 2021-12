Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir ahir el conductor d’un camió de mercaderies a la ciutat. Després de fer-li les proves, l’individu va donar positiu en gairebé totes les drogues que detecta el test ràpid que utilitzen els cossos de seguretat. Així ho va informar la policia local a través de les xarxes socials.

La unitat central de trànsit va aturar el vehicle per sotmetre el conductor a aquest test de drogues i es va trobar amb la sorpresa que conduïa un vehicle de grans dimensions sota l’efecte de gairebé totes les drogues detectades per aquesta prova. Després de fer aturar l’individu i detectar-li els estupefaents, el camió va ser immobilitzat i l’infractor va rebre una denuncia per part de la Policia Local barcelonina. En concret, l’home va donar positiu en cocaïna, amfetamines/metamfetamines i cànnabis. Només va donar negatiu en opiacis.