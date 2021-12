Ahir va morir una dona a Tarragona després de ser atropellada per un camió de les escombraries que no la va veure passar. La víctima, veïna de la ciutat, tenia 74 anys. Els fets van passar a tres quarts de dotze del migdia al carrer Onze de Bonavista.

Segons fonts municipals, la dona va ser atesa al punt on es va produir l’atropellament per la Guàrdia Urbana i el Sistema d’Emergències Mèdiques, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. A hores d’ara, els fets s’estan investigant i es desconeix quina hauria estat la causa perquè la persona que conduïa el vehicle de grans dimensions no veies la dona i l’atropellés mortalment.

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va publicar ahir un missatge de condol al seu compte de Twitter en suport a la família de la víctima: «Estant a Conca a l’assemblea del Grup Ciutats Patrimoni Mundial, rebo consternat la trista notícia de l’atropellament mortal d’una veïna de Bonavista. S’estan investigant les causes. Vull expressar el meu condol més sincer a la seva família».