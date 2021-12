Les reticències inicials d'una part del sector de la restauració s'han anat esvaint després dels primers dies d'aplicació del certificat covid i, en general, els encarregats dels establiments apunten un bon compliment de la mesura i poc impacte negatiu en la seva feina quotidiana. Tanmateix, els responsables de diferents locals lamenten que no hi hagi una aplicació de validació única proposada pel Govern a l'hora de llegir els codis QR de vacunació. "Ens hem hagut de buscar la vida", denuncia Rafael Román, l'encarregat del bar La Lola, a Gràcia. Igualment, diversos restauradors asseguren que la mesura ha servit per donar més seguretat a alguns clients, com la gent gran, que podien estar intranquils per l'augment de casos de coronavirus.

Molts dels treballadors del gremi consultats s'han mostrat sorpresos que, més enllà de l'embolic formal de les darreres setmanes, la mesura els hagi acabat donant menys maldecaps del previst. Alhora, però, matisen que en moment de pics de feina o davant l'entrada d'una taula amb molts comensals "és una mica més enrevessat" haver de demanar el certificat a tothom, en paraules de Javier Súnico, director de restaurant Greenco de la plaça Reial de Barcelona. També Aitana Pascual, cambrera del Cafè Pagès de la Vila de Gràcia, remarca que "quan hi hagut més volum de gent" s'han viscut situacions de complicació momentànies pel que fa a "la gestió del temps". Així i tot, tant ella com Súnico ho redueixen a moments puntuals i esmenten l'absència de conflicte.

Els locals que compten amb terrassa, a més, tenen un al·licient que els facilita la feina en els casos en què el client no veu amb bons ulls la mesura. Si algú no té el certificat covid en regla o no el porta a sobre, sempre pot fer ús de l'espai exterior del bar, ja que el passi només és necessari en interiors. "Hi ha un 80% de la gent que porta el carnet i cap problema. I hi ha un 20% de la gent que es queda a la terrassa, així que cap problema tampoc", resumeix el gerent del restaurant ubicat a la plaça Reial, en ple centre històric barceloní.

El factor paper i la petició d'una aplicació facilitadora

"El paper està arrugat, senyora, així no es pot llegir". La frase, que en aquest cas pronuncia una altra encarregada d'un local de la zona turística de Barcelona, posa de manifest una de les incidències que s'han anat trobant els restauradors aquests dies. El format paper, que utilitza majoritàriament la gent gran, ha comportat problemes en la validació d'alguns documents, tot i que amb insistència i alguna gestió digital d'última hora finalment s'ha acabat trobant-hi remei, expliquen els professionals. "A vegades el paper costa una mica i has de moure molt el mòbil perquè potser no està ben escanejat", menciona també Román.

El principal motiu d'indignació, però, ha estat la manca d'eines facilitades pel Govern de la Generalitat, indiquen diverses veus. En el cas del Cafè Pagès gracienc denuncien que desemparament i expliquen que ells fan servir una aplicació de Suïssa que compta amb uns paràmetres diferents que els que contempla el passaport covid català però que, encara i així, els permet anar fent. També el responsable del dia a dia del bar La Lola protesta perquè creu que "la Generalitat no ha informat a la restauració de res" i que "cadascú s'ha hagut de buscar la vida a la seva manera". En el seu cas, l'aplicació que fan servir li la va recomanar un conegut que treballa a un local d'oci nocturn pròxim i va arribar-hi de manera informal.

Davant d'això, els restauradors proposen que hi hagi una informació clara del Govern que els aclareixi quina aplicació de validació és la més adequada i que en faciliti l'accés.

Més seguretat davant possibles riscos

Una altra de les derivades que s'han trobat els restauradors a partir de la irrupció obligatòria del certificat és un augment de la tranquil·litat en persones que podien tenir dubtes a l'hora d'anar a un establiment tancat en plena sisena onada, expliquen. Rafael Román, que també creia que la posada en marxa de la iniciativa seria més caòtica, resol que "la gent se sent més segura que abans" i que ho ha pogut comprovar pel canvi de comportament d'alguns dels seus clients. "Hi havia gent que no anava a dins i ara sí que hi va", comenta l'encarregat d'un local de barri.

En concret, Aitana Pascual afegeix que, després d'haver viscut tres dies de funcionament de la mesura, la sensació és que la mesura ha pogut tenir un efecte tranquil·litzador en la gent gran. "Com ve molta gent, també de fora, si no s'hagués implantat encara, molta gent s'hagués quedat a casa per tranquil·litat", opina la cambrera. En el mateix sentit, Jordi Planell, que regenta una cafeteria a Súria i avui ha fet una escapada a Barcelona, creu que "sabent que es demana el certificat covid a l'hostaleria, la gent està més relaxada".

Algunes reticències

Si bé la majoria de treballadors de l'hostaleria consultats assegura que la gent està molt conscienciada amb la mesura i que no s'han donat incidents destacats els primers dies, també s'han trobat algun cas anecdòtic en el sentit contrari. En algun cas, els clients s'han negat a accedir al local en el moment que els cambrers els han demanat el certificat de vacunació. En almenys un altre cas, que va viure Rafel Román, la situació va derivar en una discussió. Segons explica el restaurador, en un primer moment, una parella va accedir a quedar-se fora davant la manca de passaport covid. Tanmateix, quan posteriorment van intentar entrar a l'interior del bar per anar al lavabo, negant-se a dur la mascareta, els va haver de tranquil·litzar i demanar-los que sí tenien cap queixa s'adrecessin a una comissaria.

La tònica general d'aquesta estrena, més enllà de la molèstia afegida en moments d'atabalament, deixa el passaport covid en un aprovat per als restauradors. Si bé demanen millores en la informació i comunicació per part de la Generalitat, també consideren que la mesura té una utilitat per al seu negoci. Ara bé, de moment, el que ja ha fet la mesura és canviar la conversa habitual amb què milers de cambrers comencen el servei a taula. "Enlloc de preguntar el primer què volen beure, ara és: "Tens el passaport covid, sí o no?"", clou Aitana Pascual.