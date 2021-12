El president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que la Constitució Espanyola està «obsoleta» i que «l'única cosa que fa és reafirmar les posicions independentistes». Aragonès assenyala que la carta magna «limita les aspiracions» de Catalunya i creu que suposa «un pany per tancar el futur del país». «El Govern no vol cap reforma de la Constitució Espanyola, el que vol és una Constitució Catalana, que és el que ens cal per al nostre país», remarca. Aragonès diu que el que cal és «culminar amb èxit» el procés d'independència a través d'un referèndum d'autodeterminació «que sigui reconegut i en el que es pugui aplicar el resultat». «En això estem treballant, perquè és la manera de resoldre el conflicte que tenim amb l'Estat», ha assenyalat.

El president de la Generalitat considera doncs que aquest 6 de desembre «no hi ha res a celebrar» i aposta per «reforçar les majories internes» a Catalunya que estiguin a favor d'una solució política. «Avui recordem més que mai que el que ens cal és una constitució pròpia pel nostre país», ha conclòs. Pere Aragonès ha fet aquestes declaracions en una visita a la Bisbal d'Empordà, on ha signat el llibre d'honor a l'Ajuntament. Posteriorment, ha visitat el museu Terracota de ceràmica i ha passejat per les botigues del carrer l'Aigüeta, que venen productes d'aquest material.

Es nega a negociar el futur del català amb «el nacionalisme espanyol» i manté PPC, Cs i Vox al marge

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es nega a negociar el futur del català amb «el nacionalisme espanyol». Aragonès tanca així la porta a parlar d'aquest tema amb PP, Ciutadans i Vox, tal com li reclamava el líder del PSC, Salvador Illa. «Per defensar la llengua catalana a les escoles ho volem fer amb aquells que s'hi han implicat al llarg dels anys», ha assenyalat el president que considera que pactar amb aquests tres partits seria «posar-se l'enemic a casa». El cap de l'executiu també ha reivindicat la feina que estan fent d'acompanyament a les escoles i «al costat» de la comunitat educativa. «Ara mateix no és el moment de fer cap pas enrere. Al contrari, els hem de fer endavant», ha assenyalat. Aragonès considera que no es pot pactar el futur de l'escola catalana amb aquells que «la porten als tribunals». «Mai podrem fer-ho amb qui nega sistemàticament la realitat del nostre país. Que ningú esperi que el Govern de Catalunya vagi de la mà de Vox o del nacionalisme espanyol més extrem», ha advertit. El cap de l'executiu català espera poder treballar «des del consens» amb les formacions polítiques que sempre s'han mostrat favorable al model d'escola catalana. Una escola a qui Aragonès diu que li estan fent «tot l'acompanyament necessari i imprescindible», ja que «és al Govern a qui li pertoca fer-ho». El president ha assegurat que «cal seguir treballant» i demana que es vegi el català com una «llengua d'oportunitats i una eina de cohesió social». «Seguirem tirant endavant el model lingüístic de les escoles catalanes a través d'aquest pla pilot que inclou més de 200 escoles que ja s'ha començat a implementar», ha reblat.

Defensa la majoria dels pressupostos

Aragonès també ha respost el líder del PSC, Salvador Illa, que carregava contra els Comuns per haver «falcat» el Govern en la tramitació dels pressupostos. Aragonès ha defensat i reivindicat la majoria que va aconseguir per l'aprovació dels comptes públics i assenyala que el model de l'executiu català «és el guanyador». «En la investidura com a president vaig tenir un dels màxims suports pel que fa a vots a favor en les darreres dècades i ara tenim uns pressupostos orientats clarament a la recuperació econòmica i social que representen un pas endavant imprescindible», ha remarcat el president. Aragonès ha reconegut que l'oposició té «tot el dret» de criticar l'aposta del Govern i diu que es tracta de «dos projectes diferents i el nostre és el que s'implementarà».