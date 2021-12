Els Bombers han donat per extingit a les 11:43 l'incendi de Vilassar de Mar que ha causat la mort d'un matrimoni. Segons els familiars, l'home tenia 77 anys i la dona 75 anys, tot i que els Bombers havien dit inicialment que les víctimes eren dues dones. El foc s'ha iniciat a la 7ª planta del complex Vicor poc abans de les 7:00. En el moment que han arribat els bombers l'incendi ja estava «totalment desenvolupat», ha explicat el cap operatiu de guàrdia, Eduard Martínez. Això els ha impedit esbrinar inicialment una possible causa de l'incendi o el punt exacte del pis on ha començat el foc. L'alcalde, Damià del Clot, ha apuntat que «en principi, no hi ha danys estructurals» i que la quarantena de veïns evacuats podran tornar «aquest migdia». Tot i que inicialment el cos de Bombers de la Generalitat havia informat de la mort de dues dones, finalment s'ha precisat que els morts per l'incendi eren una dona i un home d'edat avançada. La situació desbocada del foc, però, no ha permès tampoc determinar si la causa de la mort han estat la flames, la inhalació de fum o un altre supòsit, ha remarcat Martínez.

L'alcalde de Vilassar de Mar s'ha referit a «dues o tres detonacions importants» que diversos veïns haurien escoltat a primera hora del matí. També el portaveu dels Bombers ha mencionat les possibles explosions i ha afegit que aquest plantejament «podria coincidir» amb l'estat en què s'ha trobat el pis. En aquesta línia, Eduard Martínez ha apuntat que no es descarta la hipòtesi que hi hagi hagut una deflagració «una vegada començat l'incendi». Sobre el que s'han trobat els efectius d'emergències en arribar al lloc, el cap operatiu de guàrdia dels Bombers ha detallat que l'incendi afectava un pis de la segona planta i un altre de la setena. En analitzar la situació, però, s'ha pogut aclarir que el foc de baix tenia a veure amb «la caiguda de material incandescent» de l'incendi originari, el de la setena planta. Per abordar-ho, s'ha treballat a evitar la propagació del foc en vertical per la façana alhora que, a l'interior, es feien tasques de rescat i per evitar la propagació del foc en els habitatges adjacents. Sis confinats i una quarantena d'evacuats La gran quantitat de fum acumulat a l'escala ha provocat que es decidís confinar sis persones als seus habitatges. Inicialment, eren vuit, els confinats, però després d'una valoració del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) dels bombers, s'ha valorat la seva evacuació. Així, finalment s'ha fet sortir de casa de manera preventiva fins a 42 persones. En un primer moment, la valoració dels Bombers de la Generalitat i la inspecció municipal ha apuntat a la manca de danys estructurals i, per tant, la previsió és que tothom pugui tornar al seu habitatge aquest mateix dilluns. La feina dels Bombers, una vegada extingit el foc, se centra en la retirada del material combustible acumulat a l'interior del pis de l'incendi. Posteriorment, es preveu la intervenció de sanejament de la façana. Tot i quedar visiblement afectada, tant pel que fa al pis on s'ha produït el succés com pel que fa als habitatges immediatament superiors i inferiors, els bombers apunten a un impacte superficial que permetria als habitants dels pisos de la finca fer vida normal. L'alcalde, per la seva banda, ha expressat que l'Ajuntament «lamenta profundament» el resultat tràgic de l'incendi i ha afegit que s'han posat els serveis municipals a disposició dels familiars per tot allò que necessitin.