La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, amfitriona de l’acte per celebrar el 43è aniversari de la Constitució, va pronunciar ahir un discurs de molta importància política que va molestar Vox i PP. Batet no els va esmentar, però alguns dels seus comentaris i advertències els tenien com a clars destinataris. La diputada del PSC va advertir que «judicialitzar innecessàriament la política comporta polititzar la justícia» i suposa «desconèixer l’espai deliberatiu propi de tot sistema polític democràtic».

A més, va fer referència als riscos dels populismes, en referència al partit d’ultradreta, per donar «solucions simples a problemes complexos» i enganyar la ciutadania, i va retreure al PP que no compleixi l’obligació de renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), malgrat que així ho marca la Constitució. En un acte a l’aire lliure, davant de la Porta dels Lleons del Congrés, es van asseure en cadires separades vuit presidents autonòmics (van fallar diversos, entre altres Pere Aragonès) i representants dels grups parlamentaris i del Poder Judicial. Batet va destacar que «ser lleial» a la Carta Magna exigeix «reconèixer la legitimitat de l’altre i les seves propostes» i «evitar convertir el debat polític en retret constant d’inconstitucionalitat». Els avisos de la presidenta del Congrés arriben en un mes en què el CGPJ ha complert els tres anys amb el mandat caducat i després de tres anys en què l’oposició, de manera gairebé rutinària Vox i també en gran mesura el PP, acudeixen als tribunals per intentar frenar les iniciatives que aprova el Govern. L’estratègia s’ha intensificat durant la pandèmia. Només Vox ha presentat una vintena de recursos d’inconstitucionalitat i ha aconseguit que els tribunals li donin la raó en assumptes transcendentals. Així, el Constitucional ha tombat el confinament del primer estat d’alarma, perquè considera que l’executiu hauria d’haver fet servir l’estat d’excepció, i també el segon, per haver delegat la limitació de drets a les autonomies. Fonts del PP van considerar que Batet va incomplir la seva «deguda neutralitat institucional» amb aquests retrets. Una ministra del Govern, en canvi, va afirmar en una rotllana posterior que és «normal» la crida a «rebaixar la crispació», complir la Constitució i renovar el CGPJ, cosa que necessitaria un acord PP-PSOE. A més del Govern, amb Pedro Sánchez al capdavant, a primera fila es van asseure el líder del PP, Pablo Casado, i els presidents de Madrid, Canàries, Múrcia, Galícia, La Rioja, Aragó, Extremadura i Castella i Lleó. Casado i Ayuso es van saludar i van estar parlant uns minuts. El líder dels conservadors no volia donar peu a més cròniques sobre el pols que manté amb la dirigent madrilenya i se’n va anar de l’acte sense fer rotllana per evitar preguntes. Al·locució de Sánchez En arribar a la cambra baixa, Sánchez va fer una petita intervenció davant la premsa, en què, a diferència d’altres dirigents, no va donar la paraula als periodistes. «Tenir cura de la nostra Constitució significa, segons el meu parer, complir de pe a pa tots els articles de la Constitució, del primer a l’últim», va afirmar davant del micròfon. Després de l’acte sí que va parlar uns minuts amb la premsa, i en aquest punt va desenvolupar una mica més la incomunicació amb el PP sobre la renovació del CGPJ. «Dos no ballen si un no vol», va insistir, reconeixent que no té «contacte» amb Casado sobre aquesta qüestió. És a dir, que per a l’executiu és el PP el culpable que el Poder Judicial segueixi encallat, fet que suposa un «incompliment flagrant» de la Carta Magna. I que es mantingui aquesta situació «inèdita» és sinònim de «normalització» d’aquest incompliment.