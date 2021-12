Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar, localitzar i detenir els autors de l'agressió homòfoba que va patir ahir un jove al districte de l'Eixample de Barcelona, on un grup d'atacants li van pegar al cap i li van cridar "maricon".

Segons ha informat la policia catalana, la víctima ha interposat aquest dimarts una denúncia en una comissaria dels Mossos d'Esquadra, cosa que els obre la via per investigar els fets.

Els Mossos d'Esquadra ja s'havien posat en contacte prèviament amb la víctima, després que va desvetllar aquesta agressió homòfoba a les xarxes socials, i els va anunciar la seva intenció d'acudir aquest dimarts a comissaria per posar una denúncia.

L'agressió es va produir cap a les quatre de la matinada d'ahir dilluns al carrer Diputació de Barcelona, quan, segons el jove, un grup de persones li va demanar tabac i, en negar-se, li van clavar un cop al cap, del que va haver de ser atès pels serveis mèdics, i li van cridar "maricon".

El regidor de Drets de Ciutadania i Participació de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, ha rebutjat aquesta agressió homòfoba i, en un missatge a les xarxes socials, ha assegurat que el consistori barceloní estarà al costat dels veïns del col·lectiu LGTBI i mai permetran "ni un pas enrere".

A més, ha anunciat que l'Oficina per a la no Discriminació ha activat el protocol amb suport psicosocial i assessorament jurídic per denunciar.