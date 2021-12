La Conselleria d’Educació s’ha personat com a acusació particular en la causa que investiga el sacerdot de la congregació Pare Manyanet per tinença de pornografia infantil al seu ordinador, segons fonts del departament. Una decisió presa per seguir de prop com avança un procés que s’aclareix després de trobar material pedòfil també al telèfon personal del capellà J.C. Paradoxalment, Educació no ha qüestionat la reacció que el col·legi Jesús, Maria i Josep va tenir amb l’informàtic que ha fet possible l’obertura daquesta causa. Aquest empleat va ser qui va descobrir les 1.000 fotografies i les 400 pel·lícules a l’ordinador del clergue i qui va avisar els Mossos d’Esquadra, però la direcció del centre va interpretar que alertés només la policia catalana com una traïció i s’hi va acarnissar: l’escola el va sancionar i la congregació el va amenaçar amb una querella.

Actualment, l’informàtic és a l’atur. Va ser acomiadat formalment pel centre a l’octubre, després de mig any de baixa mèdica per l’ansietat que li ha causat aquest procés. La Conselleria, tot i que al mes d’abril va afirmar que investigaria aquests fets, encara no ha demanat explicacions a la direcció del centre concertat. L’oblit institucional ha aprofundit en la paradoxa que persegueix aquest informàtic: la seva acció va fer possible que un presumpte pedòfil que estava en contacte amb menors hagi estat apartat, però l’ha condemnat a l’ostracisme. «El més dur és que crec que els meus antics companys de feina estan enfadats amb mi. Cap no m’ha trucat», afirma. L’informàtic del col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu va descobrir per accident el 15 de març passat 39 gigues de material pedòfil a l’ordinador d’un dels capellans. Va avisar els Mossos i agents de la unitat de recerca del districte li van pregar que no informés la direcció del centre. Dos dies després, els policies van acudir al col·legi a detenir el sacerdot J.C. i es van emportar l’ordinador portàtil i també el mòbil.

La direcció de l’escola i la congregació van reaccionar castigant l’informàtic, a qui van culpar de l’enrenou mediàtic posterior a l’arrest. També el van acusar de violar la clàusula de confidencialitat. El director li va ordenar arran d’aquella denúncia que comencés a teletreballar i la congregació li va obrir un expedient informatiu dur -que va acabar tancant- i el va amenaçar amb una querella -que no va presentar-. L’informàtic, que estava de baixa des de la primavera, va rebre l’alta mèdica involuntària a finals de setembre. Després de la notificació, l’empleat va avisar el col·legi que no se sentia en condicions de reprendre la feina i va sol·licitar que es busqués una finalització contractual consensuada. La direcció es va negar. L’informàtic va rebutjar marxar voluntàriament. Passats uns dies, i en no presentar-se al seu lloc de treball, va ser acomiadat.