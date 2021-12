El 19 d’agost del 2018 va ser fatídic per a Ignasi F. Sanza, un cirurgià plàstic amb 9.000 operacions fetes i fundador d’una clínica amb el seu nom. Als 56 anys, Sanza es va veure obligat a deixar la seva professió a causa de l’accident provocat per una pilona instal·lada a la part alta de Barcelona i a prop de la seva residència. El con tubular que baixa per permetre l’accés de vehicles es va aixecar de sobte quan passava amb la moto. Un canell li va quedar destrossat i des de llavors no ha pogut tornar a operar. El Parc del Tibibabo, responsable de la gestió del bol·lard, i l’Ajuntament de Barcelona, el seu accionista, van ignorar la reclamació. Per això, el metge ha presentat una demanda en què sol·licita gairebé dos milions d’euros d’indemnització.

Un jutjat contenciós administratiu de Barcelona està tramitant la demanda de Sanza, on atribueix l’accident a un mal funcionament de la pilona batejada pels veïns com Marisa (per un restaurant proper). Per demostrar-ho, el seu advocat, Sergio Mercé Klein, ha aportat fotografies, vídeos, actes notarials, testimonis i informes pericials. A l’octubre, el magistrat va proposar al cirurgià i a l’ajuntament una mediació, en entendre que el «conflicte» es podria resoldre mitjançant aquest sistema.

Després de la primera sessió informativa, el consistori va rebutjar obrir aquest procés de mediació del qual es feia càrrec la Generalitat, davant de «la falta total de possibilitats d’acord i d’arribar a una transacció amb el reclamant», segons fonts municipals. Un portaveu de l’ajuntament va afegir que si el demandant «vol proposar qualsevol acord, ho pot fer igualment i def forma confidencial entre lletrats dins del procés judicial». El demandant i el seu advocat no entenen el rebuig a aquest sistema per part del consistori. Per això, la causa judicial continua el seu curs.

La demanda judicial arriba després que l’autoritat municipal denegués la reclamació de Sanza per via administrativa. Segons la seva resolució, no havia quedat acreditada la intervenció de la pilona en la caiguda del cirurgià i no hi havia «nexe causal» entre els danys que va patir i el possible funcionament anormal en la gestió del bol·lard. Tot i això, l’advocat del metge enumera en el seu escrit una bateria de proves que, segons ell, sostenen que l’accident es va produir «com a conseqüència de l’aixecament indegut de la pilona» reguladora del trànsit.

Un element insegur

Una dada essencial, segons la demanda, és que dos dies després de l’accident, operaris de la societat encarregada de gestionar la pilona la van desactivar, «evidenciant-se que tenia un funcionament del tot irregular» i malgrat que la unitat de manteniment va justificar aquesta acció per «un recanvi provisional». Un notari, per la seva banda, va certificar després no només «el mal estat» del carrer, sinó també que aquest bol·lard encara no funcionava.