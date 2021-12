Pepe i Josefa, dos avis de més de 70 anys, van morir ahir a l’incendi que es va declarar en un setè pis d’un edifici de Vilassar de Mar. Abans o després que es propaguessin les flames, alguna cosa havia esclatat al domicili i havia fet tremolar les finestres dels edificis adjacents. Els Bombers de la Generalitat van confirmar que les trucades que van arribar al 112 parlaven d’una forta explosió. «Quan hem arribat, el foc de la casa ja s’havia desenvolupat», va explicar el cap del dispositiu, tot destacant que la residència ja estava completament cremada.

El fum de la combustió va ennegrir la façana exterior dels dos pisos superiors a l’habitatge del matrimoni finat. També va omplir l’escala comunitària. Per aquest motiu, vuit de les persones que viuen a les plantes superiors no van poder fugir i van haver d’esperar a les seves residències que els bombers controlessin el foc. No van actuar malament. El risc principal quan es declara un incendi en un bloc és abandonar el domicili i intentar arribar a l’exterior fugint per les escales.

La parella havia transformat el menjador en una habitació per a la Josefa, que també necessitava l’ajuda d’un equip d’oxigen per respirar. Que una ampolla d’aire de l’aparell de Josefa estigui darrere de l’explosió és una cosa que els veïns donaven per fet i que els bombers van rebutjar confirmar. Si la hipòtesi dels veïns es consolida, això implicaria també que l’explosió va ser perquè les flames van arribar a l’equip de respiració assistida que feia servir Josefa.