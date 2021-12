El Govern va demanar ahir allargar l’ús del passaport covid 15 dies. Tot i això, de moment no preveu aplicar noves restriccions. Així ho va explicar ahir la portaveu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu al Palau de la Generalitat. Plaja també va informar que Mossos i Policies Locals es coordinaran per reforçar les inspeccions aleatòries per garantir el compliment del certificat covid als recintes on ara és obligatori presentar-lo. El Govern no recomanarà que la ciutadania eviti celebrar àpats durant les festes nadalenques, tot i que Plaja sí que ha fet una crida a «minimitzar riscos».

D’altra banda, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va advertir ahir que la manca de compliment de les mesures de seguretat sanitària i les grans trobades, com dinars i sopars d’empresa, poden derivar en un augment dels casos de covid-19 per Nadal. En una entrevista a Rac 1, va assenyalar que durant aquests dies de pont s’ha trobat «molts espais on el manteniment de la distància no s’està fent». En aquest sentit va indicar que sembla que alguna gent s’hagi oblidat de la pandèmia i va reclamar un «exercici de realitat» per mantenir les mesures de seguretat sanitàries. Sobre l’ús del certificat covid, va assegurar que està satisfet amb la mesura, que ell ja defensava mesos enrere.