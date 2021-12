La presidenta de l’Assemblea per a una Escola Bilingüe a Catalunya (AEB), Ana Losada, va sol·licitar ahir a la Fiscalia que eviti la distribució entre els escolars catalans d’una enquesta del Síndic de Greuges sobre els seus usos lingüístics. En l’escrit presentat davant la Fiscalia Superior de Catalunya, al qual ha tingut accés Efe, Losada sosté que aquesta enquesta «pot constituir vulneracions greus dels drets dels menors, tant pel que fa al seu dret a la intimitat personal i familiar, la llibertat ideològica i el dret a no ser obligat a realitzar feines o tasques que no redundin en el seu benefici o profit».

L’enquesta fa preguntes als escolars com: quina és la teva llengua? Quines llengües estudies a l’escola? Quines llengües estudies fora de l’escola? Quina llengua vas parlar primer a casa? Quina és la llengua que parles amb el teu pare i/o amb la teva mare? o Quina és la llengua que utilitzes habitualment?, a casa, amb la teva família, amb els teus amics, quan llegeixes, a les xarxes socials, quan mires sèries, etc. També pregunta en quina llengua els parla el professorat, on han nascut, on han nascut els pares, quina nacionalitat tenen els pares i quin és el nivell d’estudis dels pares. En un dels apartats de l’enquesta, l’alumne ha de respondre quina és la llengua que fa servir a classe cadascun dels professors, especificant la llengua del mestre per a cadascuna de les matèries. Intimitat afectada Per a Losada, aquesta enquesta «no té utilitat formativa, no s’ajusta a la Llei Orgànica d’Educació (2006), ni a la Llei d’Educació de Catalunya (2009), ni a la Llei d’Estadística de Catalunya (1998) i demana les dades a menors que afecten la intimitat, com l’idioma emprat amb els seus pares i amics». A més, assegura que «es pretén dur a terme sense autorització del tutor legal i es demana als alumnes fiscalitzar la llengua utilitzada pels professors». Losada també argumenta que aquesta enquesta del Síndic de Greuges «tampoc no atén al Codi de Bones Pràctiques del Sistema Estadístic Europeu (2017) i, a més, el Síndic de Greuges no forma part del Sistema Estadístic de Catalunya». El 4 de novembre passat, en una reunió telemàtica, el conseller d’Educació, Josep González Cambray, i la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, van informar més de 3.000 docents de l’enviament d’aquesta enquesta als centres.