La Comissió de Salut Pública, que reuneix tècnics de les comunitats autònomes i del Ministeri de Sanitat, va aprovar ahir la vacunació contra la Covid per a nens d’entre 5 a 11 anys, el segment de població que encara no està immunitzat a Espanya i en el qual la incidència està disparada: 390 casos per 100.000 habitants, davant els 234 de la mitjana general. Una vegada aprovada, la campanya –que no serà obligatòria– no començarà abans de la segona quinzena de desembre, data en què les vacunes estaran disponibles. Espanya rebrà a partir del 13 de desembre una remesa de 3,3 milions de dosis de la vacuna pediàtrica de Pfizer (1,3 milions al desembre i 2 milions al gener).

A partir d’allà, començarà una complicada operació logística perquè les dosis arribin a totes les comunitats. Seran les autoritats autonòmiques les que decideixin com, quan i on es vacunen els nens, que no rebran la mateixa dosi que els més grans de 12 anys i els adults, sinó una tercera part (10 micrograms en lloc de 30). Una opció podrien ser els ambulatoris d’atenció primària (una cosa que no ha aconseguit la resta de la població) i una altra, els hospitals i els centres habilitats específicament per a la vacuna de la Covid, ara mateix immersos en les terceres dosis (o segones en el cas d’haver rebut la monodosi de Janssen). També les comunitats hauran de decidir si la vacunació comença pels més vulnerables (malalts de càncer, per exemple) o per trams d’edat.

No hi ha cap perfil infantil per al qual estigui contraindicada la vacuna, especialment recomanada per als que pateixen alguna malaltia, com el càncer. Els pares i mares de nens amb al·lèrgies alimentàries han d’estar tranquils, no hi ha cap contraindicació. Roi Piñeiro, cap de Pediatria de l’Hospital de Villalba (Madrid) explicava fa dies que les contraindicacions no són diferents de les que hi ha en altres grups d’edat: al·lèrgia greu a algun component de la vacuna (que es poden consultar a la web vacunacovid.gob.es).

El metge matisa que la vacunació no està recomanada si hi ha confirmació d’haver passat recentment la malaltia, tot i que passat un temps determinat sí que la podrien rebre igualment. A finals de novembre, l’Agència Europea del Medicament (EMA) va donar el vistiplau per administrar el sèrum desenvolupat per BioNTech i Pfizer a menors de 12 anys, una cosa que ja fa temps que passa als EUA i el Canadà.

França també ha recomanat les injeccions per als nens i les nenes. Ateses les conseqüències lleus que sol tenir la malaltia en els més petits (el 50% són asimptomàtics), la immunització infantil a Espanya no és urgent, però sí important. I ho és per diversos motius, segons expliquen els pediatres: el seu dret a la seva protecció individual, avançar en la immunitat de grup, disminuir la circulació del virus i l’aparició de noves variants.

Després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu del Govern Patrícia Plaja va anunciar ahir que l’executiu català està dissenyant l’estratègia de vacunació a Catalunya per administrar-la en aquesta franja d’edat. Tot i que no va concretar, va garantir que es començarà pels nens d’11 anys i progressivament s’anirà vacunant els nens de més a menys edat. La portaveu va assegurar que un cop arribin les vacunes «l’inici serà ràpid», però no va concretar si es farà a les escoles. Amb tot, va recordar que a Catalunya «hi ha un precedent que és com s’han vacunat els de 12 anys, que va ser demanant cita».