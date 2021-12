La presidenta del Parlament i dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, va afirmar ahir que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha de sotmetre a una qüestió de confiança el 2023. Borràs es basa en el pacte d’investidura entre Esquerra Republicana i la CUP, que va incloure la qüestió de confiança al Parlament a meitat de la legislatura. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Borràs va apel·lar al compliment del que s’ha acordat en aquest pacte, malgrat que JxCat ha manifestat diverses vegades que el que s’ha signat entre els republicans i anticapitalistes no els interpel·la i malgrat que després del no de la CUP, Aragonès ha deixat en dubte aquesta figura parlamentària, la de la qüestió de confiança.

En cas contrari, sempre segons l’opinió de la presidenta del Parlament, hi hauria d’haver un replantejament de la legislatura. «És un compromís molt ferm que t’interpel·la, i per tant espero que tots tinguin en compte aquesta mateixa concepció de què vol dir fer política, que és complir allò que has acordat, el compromís que has adquirit. Aquesta legislatura es va posar en marxa amb aquests acords, si els acords no es compleixen, hi haurà un replantejament de la legislatura, entenc», va afirmar durant l’entrevista. La negociació amb la CUP Paral·lelament, la presidenta de la cambra catalana també va considerar que el cap de l’executiu hauria d’haver negociat els pressupostos amb la CUP amb tant de cap com el que va dedicar als comuns.