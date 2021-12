El grup Acció per la Independència (AxI) va reivindicar ahir diverses pintades a la façana de la casa del rector de la UAB, Javier Lafuente, on l’acusen de «feixista», «traïdor» i «col·laborador» amb l’espanyolisme. El grup va qualificar «d’infame» l’acte a la UAB del «grupuscle espanyolista» S’ha acabat de fa uns dies, amb el suport de PP, Cs, Vox i SCC. Va criticar el rector «autoritzés» l’entrada dels Mossos d’Esquadra, que van acabar carregant contra els concentrats independentistes. Per això, AxI assenyala Lafuente com a «col·laborador necessari» per permetre l’acte espanyolista i l’actuació policial, i per això li demanen la dimissió immediata. «Serveixi aquesta petita i simbòlica acció, no deixen de ser només unes pintades a casa seva, per demostrar tant a ell com als organitzadors que veritablement s’ha acabat, que la permissivitat als ultratges i provocacions de l’espanyolisme més ranci no quedarà sense conseqüències», afegeix.