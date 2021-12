L’estrella de la Sagrada Família, la que corona la torre de Maria i la que aspira a convertir-se en un símbol més de Barcelona, ja brilla. El que és el punt més alt de la basílica projectada per Antoni Gaudí fins que el cimbori de Jesús l’acabi superant es va il·luminar ahir a la tarda-nit. Entre crits i aplaudiments del respectable, que n’hi havia, i molt. D’aquí i allà, però no l’alcaldessa, Ada Colau. No en va el turisme, ni que sigui de manera tímida, ha tornat. Cosa que celebren els responsables del temple expiatori, ja que sense visites no hi ha caixa i sense caixa no hi ha obres. I les de la Sagrada Família són lluny d’acabar-se. Tenien data: l’any 2026, el centenari de la mort del genial arquitecte, però la pandèmia ho ha trastocat tot. Un any i mig sense públic ha acabat amb el fons de resistència de la basílica. Si la normalitat turística torna, es posarà un nou any al final de la construcció. Hi ha qui afirma que el 2032, quan es complirà el 150è aniversari de la col·locació de la primera pedra, podria ser un bon moment, però des del temple mantenen silenci.

Deu minuts abans de les vuit del vespre, 10 minuts més tard del previst, els llums de l’estrella es van encendre. I el públic va esclatar. Abans hi va haver un missatge del Papa filmat amb salutació especial per als «més pobres d’aquesta gran ciutat, els malalts, els afectats per la pandèmia de covid-19, els ancians, els joves que per diferents situacions veuen compromès el seu futur , a les persones que estan vivint moments de prova», i petició: «Prego perquè cadascun de vosaltres faci que Barcelona sigui més habitable i acollidora per a tots»; interpretació de l’Orfeó Català, i benedicció de la torre, la primera que s’aixeca els darrers 45 anys, per part d’un emocionat Joan Josep Omella, cardenal de Barcelona: aigua i encens. I abans hi va haver missa, aquesta amb cita prèvia.