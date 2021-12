La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va confirmar ahir que s’han detectat cinc casos de la variant òmicron del coronavirus a Catalunya i que els afectats havien viatjat a Sud-àfrica. Així, de moment no s’ha detectat cap cas de transmissió comunitària, tot i que es desconeix la incidència real de la nova variant, mentre la delta continua sent la dominant. D’altra banda, Cabezas va evitar respondre si el Govern es planteja aplicar noves restriccions davant de l’augment de casos en les últimes setmanes i va dir que el que cal ara és «aplicar bé» l’ús del passaport Covid en els llocs on és obligatori i les altres mesures de protecció, com la mascareta. «Anirem valorant si és necessari aplicar-ne d’altres», va resoldre.

La incidència de casos de covid-19 a Catalunya està augmentant en les últimes setmanes. La incidència a set dies (IA7) actual és de 217 casos per 100.000 habitants (157 la setmana passada) i aquest increment està repercutint en el sistema sanitari, amb més visites a l’atenció primària.