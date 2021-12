Unes 300 persones, segons fonts de la Policia Local, s'han manifestat aquest divendres a la tarda pels carrers de Canet de Mar (Maresme) en contra de l'aplicació per ordre judicial del 25% de castellà en una classe de P5 de l'escola Turó del Drac.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), convocant de la protesta, ha anunciat la convocatòria d'una vaga per al proper 16 de desembre als instituts i ha reclamat que es desobeeixi l'ordre d'aplicació del castellà, mentre que al Govern li exigeix que blindi la llengua davant del que consideren una imposició.

L'Ajuntament, pel seu cantó, assegura que el centre i el consistori han rebut amenaces telefòniques i per correu electrònic i que les han enregistrat.

La concentració s'ha fet a la plaça Busquets, a prop del centre escolar però allunyats de la porta amb la voluntat de no entorpir la sortida dels menuts de classe, i d'allà s'ha emprès una marxa en direcció a la biblioteca local. La concentració ha servit per mostrar el rebuig de la comunitat a la decisió de fer un quart de la classe en castellà en una aula de P5.

"Demanem a la Generalitat que apliqui mesures per blindar el català, l'Estat té una bateria d'estratègies per acabar amb la llengua, i saben que si acaben amb el català, acaben amb la nostra identitat", ha assenyalat Marta Daviu, portaveu del SEPC. En aquest sentit, ha reclamat als estudiants i al professorat que desobeeixin per defensar els seus drets lingüístics, motiu pel qual ha anunciat la convocatòria d'una vaga als instituts per al proper 16 de desembre.

Durant la marxa, en què també hi ha participat diputats de la CUP i Junts, i que ha resseguit els carrers de la localitat, no s'ha sentit cap crit en contra de la família que ha reclamat l'aplicació de la llengua castellana al centre públic, però sí en contra del Govern, amb crits de dimissió per la gestió de la situació que ha acabat amb l'aplicació de la decisió judicial. De la mateixa manera, l'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell, ha assegurat que el rastreig de les dues piulades amenaçadores contra el nen i la família demandant de la mesura han demostrat que no corresponen a cap veí de la localitat, si bé el centre educatiu i l'Ajuntament sí que ha rebut amenaces.

"Ens han dit que som nazis, que no ens mereixem ser on som i que ens mataran, i nosaltres ho podem suportar, però no sé si una directora d'escola pot", ha lamentat l'alcaldessa. En aquest sentit, assegura que aquestes amenaces han arribat per correu electrònic, "amb noms i cognoms", i per via telefònica, aquestes molt nombroses sobretot durant aquest divendres i que s'han enregistrat.

Per la seva banda, els pares del centre han emès un comunicat on asseguren creure en el model d'immersió lingüística i exigeixen que es mantingui el projecte educatiu a l'escola, que té el consens de la comunitat educativa i l'aprovació del claustre i el consell escolar. "Desmentim i rebutgem qualsevol tipus d'assetjament i no tenim interès de saber qui ha estat la família denunciant, estem per sobre de tota polèmica política i el nostre objectiu és garantir l'educació dels nostres infants sota un Projecte Educatiu de Centre escollit per les famílies a l'optar per aquesta escola", assenyalen.