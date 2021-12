El primer ministre francès, Jean Castex, ha lloat el model educatiu de la Bressola, que educa en català els alumnes de primària de la Catalunya del Nord. "Funciona", ha assegurat entrevistat per 'El País'. Antic alcalde de Prada (Conflent), Castex ha defensat que a l'Estat francès ja no hi ha "la hipercentralització monàrquica que va voler esborrar els dialectes locals i les llengües regionals".

"Avui la república ha permès un equilibri que ara intentem confirmar", ha dit, tot i que el Consell Constitucional ha vetat l'ensenyament en llengües diferents del francès en les escoles públiques, la qual cosa afecta el català, però també el bretó i el basc. La Bressola ha celebrat les declaracions del primer ministre francès i n'ha destacat que els posi "com a model d'èxit d'educació en immersió lingüística".