El Departament de Salut ha declarat 37 ingressats més per covid-19 a Catalunya (976) i 20 crítics més a l'UCI (234). A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 111.335 (+720) i 115.808 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.313 persones, una més. El risc de rebrot puja a 655 (+49) i l'Rt puja una centèsima i se situa ara en 1,19. La incidència a set dies és de 301. L'11,09% de les proves que es fan surten positives. Hi ha 130 persones ingressades en aquesta regió (+14).

L'Rt baixa tres centèsimes a 1,28, però el risc de rebrot s'enfila a 502 (+33) L'Rt baixa tres centèsimes, fins a 1,28, mentre que el risc de rebrot s'enfila 33 punts i és ara de 502. Salut ha declarat 4.441 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 990.849. En les darreres 24 hores s'ha notificat 9 morts i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.202 defuncions. El 8,47% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 367,96 a 402,65, mentre que a 7 dies ho fa de 202,45 a 225,27. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en l'últim període se n'han notificat 17.578, un nombre superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 13.841. Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 153.281 PCR i 1001.91 tests d'antígens, dels quals el 8,47% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (6,70%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,21 anys. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 1.075.166 casos, dels quals 990.849 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat 9 més en les darreres hores i la xifra és de 24.202 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Entre l'1 i el 7 de desembre s'han declarat 43 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 40. En l'últim interval hi ha ingressades a l'hospital 844 persones; la setmana del 24 al 30 de novembre, n'hi havia 689. Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 36.063 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 19 més en les darrers hores. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 40.082. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.267 persones, dues més en les últimes hores. Regió sanitària de Barcelona ciutat: el risc de rebrot s'enfila 38 punts (420) A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, hi ha 891 nous positius en les darreres hores, i el número total de confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia se situa en 227.280, xifra que s'eleva a 254.465 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 7.462 persones, dues més. El risc de rebrot s'enfila 38 punts, a 420, i l'Rt baixa dues centèsimes, fins a 1,29. La incidència a set dies és de 179. El 8,14% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 147 pacients ingressats (+3). Regió metropolitana nord: 900 positius més La regió metropolitana nord suma 245.685 casos confirmats per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia (+900) i 270.535 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 5.341 morts, quatre més. El risc de rebrot puja a 496 (+22) i la velocitat de propagació és d'1,29. La incidència a set dies és de 215. El 7,98% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 211 pacients ingressats, sis més en les últimes 24 hores. Regió metropolitana sud: el risc de rebrot es dispara 32 punts (446) La regió metropolitana sud suma 168.110 casos confirmats per PCR o TA, 711 més. En total són 182.446 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 4.121, una més en les últimes 24 hores. El risc de rebrot puja 32 punts, fins a 446, i la velocitat de propagació es redueix quatre centèsimes, fins a 1,33. El 8,48% de les proves que es fan surten positives. La incidència acumulada a set dies se situa en 187. A la regió hi ha 116 pacients ingressats (+1). Catalunya Central: la positivitat de les proves supera el 10% La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 70.036 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 366 més. La xifra s'eleva a 75.964 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.460 persones en aquesta regió, dues més en les últimes 24 hores. El risc de rebrot s'enfila a 669 (+39) i la taxa de reproducció és d'1,36, una centèsima menys. La incidència a set dies és de 284 i el 10,46% de les proves que es fan donen positiu. A la regió hi ha 120 pacients ingressats (+5). Camp de Tarragona: l'Rt baixa tres centèsimes a 1,27 Al Camp de Tarragona s'han registrat 65.170 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 256 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 67.373. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.234 persones, cap més. El risc de rebrot puja a 369 (+7) i l'Rt baixa a 1,27, tres centèsimes menys. La incidència a set dies és de 161. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 8,12%. En aquesta regió hi ha 63 pacients ingressats (+1). Terres de l'Ebre: el risc de rebrot es dispara 59 punts (723) La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 16.542 casos confirmats per PCR o TA, 131 més que en el balanç anterior, i 17.106 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 193 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més en les últimes hores. El risc de rebrot es dispara 59 punts fins a 723 i l'Rt puja fins a 1,71, una centèsima més. La incidència a set dies és de 263. El 9,30% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 27 persones ingressades, una més en les últimes 24 hores. Regió de Lleida: 9,72% de les proves, positives A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats des de l'inici de la pandèmia 52.499 casos confirmats per PCR/TA, 262 més. Són 54.502 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 715 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més en les últimes 24 hores. El risc de rebrot baixa a 675, 24 punts més, i la velocitat de propagació se situa en 1,17, tres centèsimes menys. La incidència a set dies és de 316. El 9,72% de les proves que es fan surten positives. A la regió hi ha 74 persones ingressades (ídem). Regió de l'Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot puja quasi 100 punts fins a 744 A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran hi ha acumulats des de l'inici de la pandèmia 9.549 casos confirmats per PCR/TA, 35 més. Són 10.032 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 165 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més en les darreres hores. El risc de rebrot puja a 744 (+95) i la velocitat de propagació puja una centèsima a 1,45. La incidència a set dies és de 313. L'11,91% de les proves que es fan surten positives. Hi ha 6 persones ingressades en aquesta regió, dues més. 84.765 noves dosis administrades a Catalunya en 24 hores Des de l'inici de la pandèmia, Salut ha administrat 6.106.105 primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, cosa que suposa 6.322 més que en l'anterior balanç, i 5.323.306 segones dosis, 10.764 més. En paral·lel, ja s'han administrat 994.928 terceres dosis, 67.679 més que fa 24 hores. La pauta completa arriba a un total de 5.993.264 persones, 6.176 més que fa 24 hores. El 75,5% de la població de Catalunya ja té la pauta completa contra la covid-19, mentre que el 77,1% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys -la que es pot vacunar-, el 84,6% té la pauta completa, mentre que el 86,5% té almenys una dosi. Per franges d'edat, tenen la pauta completa el 93,8% dels ciutadans de 80 anys o més; el 93,7% dels de 70 a 79 anys; el 90,2% dels de 66 a 69; el 89,6% dels de 60 a 65 anys; el 88,1% dels de 50 a 59; el 84,8% dels de 45 a 49 anys; el 81,1% dels de 40 a 44 anys; el 75,9% dels de 35 a 39 anys; el 71% dels de 30 a 34; el 72,1% dels de 20 a 29; el 82,2% dels de 16 a 19, i el 74,8% dels de 12 a 15 anys.