La circulació de trens a la línia R3 de Rodalies s'ha restablert aquest dissabte al matí després de treure l'arbre caigut a les vies entre les estacions de la Molina i Puigcerdà. Renfe ha detallat que els tècnics d'Adif han finalitzat cap a les 06.00 hores les tasques de retirada de l'arbre i la reparació de la via afectada. Tot i això, els dos primers trens amb sortida de Puigcerdà es faran per carretera fins a la Molina. Ahir, els dos últims trens del servei de l'R3 es van veure afectats per la incidència, van finalitzar el seu recorregut a la Molina i es va gestionar un servei alternatiu per carretera. Renfe ha de reprendre aquest dissabte el Tren Blanc –semidirecte entre l'Hospitalet i Puigcerdà- coincidint amb la temporada de neu.